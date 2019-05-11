Футбол
«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу ЧалханоглуSportbox.RU вчера в 16:28
В матче 36-го тура чемпионата Италии «Милан» в гостях минимально обыграл «Фиорентину». Единственный гол в игре на 36-й минуте забил полузащитник Хакан Чалханоглу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Милан» обыграл «Фиорентину» и сократил отставание от зоны Лиги чемпионов до 1 очка
Sport24.ruвчера в 16:25
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Общество
Le Figaro (Франция): когда добродетельные феминистки запрещают сказки (Le Figaro)
В книге «Польза от волшебства» Бруно Беттельгейм (Bruno Bettelheim) показал всю пользу воздействия сказок на формирование юных умов: они показывают, с какими сложностями можно столкнуться в жизни, и как можно их преодолеть.
Обновлено в 03:19
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Здоровье
Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты
Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Семьям погибших при взрыве газа выплатят по 1 млн рублей
Власти Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района.
Обновлено в 04:34
Хоккей
Фазель объяснил изменение формата полуфиналов ЧМ по хоккею
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что формат проведение полуфиналов на чемпионатах мира претерпел изменения по инициативе ведущих национальных команд.
Обновлено в 04:05
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика
В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах
В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании сильной армии для «защиты от врага»
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Superjet
Обновлено в 03:30
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
Канадские исследователи из Университета Британской Колумбии выяснили, что частые стрессы могут вызывать аритмию.
Обновлено в 02:03
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Обновлено в 02:08
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
Заплывшего в реку дельфина спасли в Сочи
Телеканал РЕН ТВ выложил видео, на котором видно, как мужчина спас случайно заплывшего в реку дельфина.
Обновлено в 03:17
Футбол
Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 04:34
Спорт
Школьник из Москвы стал победителем Азиатской физической олимпиады
Школьник из Москвы Григорий Бобков стал абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады, которая прошла в Австралии.
Обновлено в 03:52
Авто
Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники в мире
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака
Зарплата остается неизменной в ближайшие недели, но на дополнительных доход можно повлиять.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Стали известны темы переговоров Помпео в России
10 мая стало известно, что Помпео посетит 12–14 мая Москву и Сочи.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу
Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не имеет шансов догнать их.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Политика
Помпео рассчитывает на встречу с Меркель в ближайшие несколько недель
Госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в течение «ближайших пары недель».
Обновлено в 03:05
Футбол
«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками
Сине-бело-голубые подготовили специальные нашивки на лазурную форму, в которой выйдут на встречу с армейцами.
Обновлено в 04:21
Кино
Про Шумахера снимут документальный фильм
Обновлено в 02:59
Авто
Citroën готовит автомобиль для миллионеров
Эксперты полагают, что большой Citroen обойдётся без традиционных моторов.
Обновлено в 02:01
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Футбол
Брайтон – Манчестер Сити. Ставки эксперта Betfair на матч АПЛ
В воскресенье, 12 мая, в 17:00 (МСК) состоится матч последнего 38-го тура АПЛ между футбольными клубами Брайтон и Манчестер Сити.
Обновлено в 04:03