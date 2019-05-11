Футбол

«Милан» на выезде обыграл «Фиорентину»ProstoProSport вчера в 16:25

Футболисты «Фиорентины» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии проиграли «Милану». Встреча, прошедшая в субботу во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе на 35-й минуте мяч забил Хакан Чалханоглу.
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