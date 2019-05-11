«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу ЧалханоглуМатч ТВ вчера в 16:28

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Милан» в гостях минимально обыграл «Фиорентину». Единственный гол в игре на 36-й минуте забил полузащитник Хакан Чалханоглу.

Общество В России упростили правила получения детских пособий С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.

Происшествия Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.

Наука Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.

Политика Юрист рассказал, что добился реабилитации Новодворской как жертвы репрессий Юрист Александр Бусаров в 2015 году добился реабилитации диссидентки Валерии Новодворской как жертвы политических репрессий.

Общество Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.

Происшествия Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.

Политика Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией» Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Гаджеты Дешёвый флагман Xiaomi Redmi получит самую свежую ОС Смартфон присоединится к программе бета-тестирования новейшей Android 10 Q сразу после выпуска в продажу, присоединившись к Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi 9. Согласно более ранним утечкам, он будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.

Футбол Аленичев не смог сказать, насколько он виноват в вылете «Енисея» в ФНЛ Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Политика Глава Генштаба Украины сообщил о взломе его страницы в Facebook Глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил, что хакеры взломали его страницу в Facebook и разместили там информацию "провокационного содержания".

Футбол «Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками 12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.

Шоу-бизнес Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.

Политика WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в США Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутренний конфликт в США. Об этом пишет The Washington Post.

Армия и оружие Советник Зеленского оценил действия украинской армии в Донбассе Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин рассказал об отношении команды будущего главы государства к операции "Объединенных сил на Донбассе" Заявление он сделал в интервью "Громадскому".

Политика Цукерберг высказался против разделения Facebook Марк Цукерберг, глава компании Facebook, в состав которой, помимо одноименной соцсети, входят соцсеть Instagram, мессенджер WhatsApp и другие сервисы, высказался против ее разделения.

Происшествия Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге Стало известно о смерти одного из пострадавших в результате столкновения легковушки, микроавтобуса и трамвая в Петербурге на Бухарестской улице.

Политика Израиль решил построить на Голанах поселок имени Трампа Израильские власти нашли на Голанских высотах место, где будет построен поселок, который назовут в честь президента США Дональда Трампа, сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Армия и оружие В Сирии трое детей погибли при минометном обстреле, сообщили СМИ "Трое детей погибли из-за минометного обстрела террористами города Скальбия на севере провинции Хама", - передает телеканал Syria TV.

Единоборства Андраде нокаутировала Намаюнас и стала чемпионкой UFC Поединок закончился во втором раунде после того, как Андраде отправила в нокаут Намаюнас.

Культура Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.

Политика Команда Зеленского пересмотрит «одиозные решения» Порошенко Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть «одиозные решения» действующего главы государства Петра Порошенко, в частности касающиеся судебной системы.