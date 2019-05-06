«Милан» обыграл «Болонью» в домашнем матче Серии АЧемпионат вчера в 16:26

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Болонью». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Милана» Сусо.

«Милан» обыграл «Болонью» в домашнем матче Серии А

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