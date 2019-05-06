Футбол
«Милан» обыграл «Болонью» в домашнем матче Серии АЧемпионат вчера в 16:26
Лукас Биглия
Хосе Маури
|27′
Сусо
|37′
|44′
Андреа Поли
|57′
Никола Сансоне
Хакан Чалханоглу
Фабио Борини
|61′
|63′
Маттиас Сванберг
Маттиа Дестро
|65′
Артуро Калабрези
Фабио Борини
|67′
|72′
Маттиа Дестро
|74′
Эрик Пульгар
Лукас Пакета
|74′
Лукас Пакета
|75′
Сусо
Самуэль Кастильехо
|79′
|80′
Риккардо Орсолини
Симоне Эдера
|86′
Андреа Поли
Федерико Сантандер
Франк Кессиэ
|90′+6′
|90′+6′
Никола Сансоне
Митчелл Дейкс
|53%
|Владение мячом
|47%
|79%
|Процент точных передач
|76%
|6
|Удары в сторону ворот
|8
|5
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|10
|17
|Отборы
|10
|10
|Фолы
|19
|3
|Желтые карточки
|5
|1
|Красные карточки
|1
Милан
Расстановка 4‑3‑3
99
Доннарумма
20
Абате
17
Сапата
22
Мусаккьо
68
Родригес
79
Кессиэ
4
Маури
39
Пакета
7
Кастильехо
19
Пионтек
11
Борини
28
Скорупский
33
Калабрези
23
Ларангейра
4
Войнович
35
Дейкс
20
Эдера
5
Пульгар
22
Дестро
9
Сантандер
10
Сансоне
24
Паласио
Болонья
Расстановка 4‑5‑1
В матче 35-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Болонью». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Милана» Сусо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Милан» – «Болонья» (2:1). Хозяева забили больше гола в серии А впервые за 7 матчей
Sports.ruвчера в 21:30
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
Общество
В Чечне заработало первое женское такси
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Севастополя
Обновлено в 07:00
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Шереметьево потребовал наказать снимавших на видео катастрофу SSJ 100
"Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны", – говорится в сообщении.
Обновлено в 05:27
Авто
Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за миллион
Базовая цена экспедиционного «Хантера» составляет 984 900 рублей.
Обновлено в 05:39
Общество
Парад Победы в Москве могут сократить из-за плохой погоды
Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды на 9 мая, что может отразиться на продолжительности парада ко Дню Победы.
Обновлено в 05:19
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Семьям погибших в Шереметьево выплатят по 9 миллионов
Обновлено в 06:56
Наука
Ученые выяснили, какие мысли делают человека счастливым
В ходе проведения исследования ученые из Калифорнийского университета выяснили, какие мысли делают человека счастливым.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке
В Кузбассе задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В Москве очевидцы сообщили о стрельбе неизвестного по детскому саду
Полиция проверяет информацию о стрельбе из пневматического оружия по детскому саду на Каширском шоссе в Москве.
Обновлено в 04:23
Общество
В России упростят правила установления инвалидности
Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Энергетика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Стало известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских
Свадьба бывших коллег должна состояться в конце мая, пишет портал Страна.UA. Артисты пока никак не комментируют данную информацию.
Обновлено в 06:06
Общество
Названы аномально голосовавшие за дочь Алсу на «Голосе» регионы
По данным СМИ, речь идет о Москве и Подмосковье, а также Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 06:49
Политика
Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила подготовку переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео 14 мая в Сочи.
Обновлено в 05:28
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие
Танк «Боевая подруга» впервые проедет по Благовещенску в День Победы
Военный танк Т-34 с именем "Боевая подруга" впервые примет участие в параде Победы в Благовещенске.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек
В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом, в результате произошедшего погибли два человека.
Обновлено в 04:53
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Россия построит атомный авианосец
Работы по созданию первого в России атомного авианосца начнутся в 2023 году.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Вооруженную группировку поклонников Гитлера разоблачили в России
Группировку поклонников Адольфа Гитлера разоблачили в Центральном федеральном округе России накануне празднования Дня Победы.
Обновлено в 06:24
Общество
Сергей Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Турецких военных обучат работе с С-400 в России
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.
Обновлено в 04:30