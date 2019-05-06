Футбол

«Милан» обыграл «Болонью» в домашнем матче Серии АЧемпионат вчера в 16:26

Милан — Болонья
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лукас Биглия
Хосе Маури
27′
Сусо
37′
44′
Андреа Поли
57′
Никола Сансоне
Хакан Чалханоглу
Фабио Борини
61′
63′
Маттиас Сванберг
Маттиа Дестро
65′
Артуро Калабрези
Фабио Борини
67′
72′
Маттиа Дестро
74′
Эрик Пульгар
Лукас Пакета
74′
Лукас Пакета
75′
Сусо
Самуэль Кастильехо
79′
80′
Риккардо Орсолини
Симоне Эдера
86′
Андреа Поли
Федерико Сантандер
Франк Кессиэ
90′+6′
90′+6′
Никола Сансоне
Митчелл Дейкс
В матче 35-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Болонью». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Милана» Сусо.
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