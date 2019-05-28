Футбол
«Милан» объявит об отставке ГаттузоЕвро-футбол.ру 17:38
Решение было принято после встречи итальянца с исполнительным директором Иваном Газидисом. 41-летний Гаттузо возглавляет "Милан" с 2017 года. В нынешнем сезоне команда финишировала на 5-м месте Серии А.
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Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Хоккей
Тарасенко заявил, что в финале Кубка Стэнли намерен насладиться моментом и повеселиться
Обновлено в 20:37
Музыка
Опубликовано видео прогулки Джона Бон Джови по Красной площади
Обновлено в 17:25
Армия и оружие
«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия
В «Ростехе» прокомментировали намерение Пентагона найти поставщика боеприпасов для российского вооружения, отметив, что этому мешают санкционные ограничения.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Происшествия
Около 70 человек эвакуировали из аэропорта в Южно-Сахалинске из-за звонка об угрозе взрыва
Порядка 70 сотрудников и пассажиров аэропорта в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщили ТАСС во вторник в пресс-центре аэровокзала.
Обновлено в 21:32
Здоровье
В России стало втрое больше мужчин с ожирением
В России увеличилось количество мужчин, страдающих ожирением, заявила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке
Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
Обновлено в 19:53
Политика
Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку до выборов в Раду
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее интервью Луценко в программе «Свобода слова» на канале ICTV, он уйдет с должности генпрокурора Украины после выборов в Раду и уйдет в политику.
Обновлено в 21:28
Здоровье
Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС
Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
Общество
Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях
Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Музыка
12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире
Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
Обновлено в 13:40
Гаджеты
Взломавший Apple школьник рассчитывал на место в штате корпорации
Школьник из Аделаиды, которому удалось дважды взломать системы Apple, надеялся, что ему предложат работать в этой американской корпорации.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Ударный беспилотник «Охотник» впервые представят на «Армии-2019»
Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые представят для широкой публики на выставке "Армия-2019".
Обновлено в 05:19
Авто
За новым кроссовером Hyundai Venue выстроилась очередь
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом. Прием заказов на указанное транспортное средство стартовал 2 мая.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Общество
В США у анаконды появилось потомство без участия самца
Обновлено в 16:28
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Наука
Наличие цели в жизни снижает риск ранней смерти
Ученые из Мичиганского университета связали наличие цели в жизни с низким риском ранней смерти.
Обновлено в 07:15
Политика
Лавров проведет переговоры с главой МИД Белоруссии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в Москве встречу с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеевым.
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Экономика
Россиянам пересчитают пенсии по-новому
В соответствии с приказом Минтруда, вступающим в силу 26 мая, социальные доплаты российских пенсионеров пересчитают и поднимут пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:02
Игры
NVIDIA бесплатно раздаст перевыпуск Quake II с современной графикой
NVIDIA объявила о выпуске ремейка классической игры Quake II RTX с современной графикой.
Обновлено в 08:30
Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено в 05:25
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено в 20:32
Общество
На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти
На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37