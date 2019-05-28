Футбол

«Милан» объявит об отставке ГаттузоЕвро-футбол.ру 17:38

Решение было принято после встречи итальянца с исполнительным директором Иваном Газидисом. 41-летний Гаттузо возглавляет "Милан" с 2017 года. В нынешнем сезоне команда финишировала на 5-м месте Серии А.
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Названа дата ухода Гаттузо из «Милана»

Газета.Ru20:16

СМИ: Гаттузо объявит об уходе из «Милана» 28 мая

Матч ТВ18:05

«Милан» уволит Гаттузо

Sports.ru17:33

СМИ: «Милан» сегодня объявит об оставке Гаттузо

Спорт-Экспресс17:24

Источник: «Милан» и Гаттузо договорились о расторжении контракта

Советский спорт18:19

Сегодня Гаттузо и Леонардо объявят об уходе из «Милана»

Sport24.ru17:54

Источник: Гаттузо и Леонардо объявят об уходе из «Милана» 28 мая

Чемпионат17:30
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Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Хоккей

Тарасенко заявил, что в финале Кубка Стэнли намерен насладиться моментом и повеселиться

Обновлено в 20:37
Музыка

Опубликовано видео прогулки Джона Бон Джови по Красной площади

Обновлено в 17:25
Армия и оружие

«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия

В «Ростехе» прокомментировали намерение Пентагона найти поставщика боеприпасов для российского вооружения, отметив, что этому мешают санкционные ограничения.
Обновлено в 11:47
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Обновлено в 11:51
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Происшествия

Около 70 человек эвакуировали из аэропорта в Южно-Сахалинске из-за звонка об угрозе взрыва

Порядка 70 сотрудников и пассажиров аэропорта в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщили ТАСС во вторник в пресс-центре аэровокзала.
Обновлено в 21:32
Здоровье

В России стало втрое больше мужчин с ожирением

В России увеличилось количество мужчин, страдающих ожирением, заявила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке

Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
Обновлено в 19:53
Политика

Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку до выборов в Раду

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее интервью Луценко в программе «Свобода слова» на канале ICTV, он уйдет с должности генпрокурора Украины после выборов в Раду и уйдет в политику.
Обновлено в 21:28
Здоровье

Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
Общество

Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях

Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Музыка

12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире

Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
Обновлено в 13:40
Гаджеты

Взломавший Apple школьник рассчитывал на место в штате корпорации

Школьник из Аделаиды, которому удалось дважды взломать системы Apple, надеялся, что ему предложат работать в этой американской корпорации.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Ударный беспилотник «Охотник» впервые представят на «Армии-2019»

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые представят для широкой публики на выставке "Армия-2019".
Обновлено в 05:19
Авто

За новым кроссовером Hyundai Venue выстроилась очередь

Новый компактный кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом. Прием заказов на указанное транспортное средство стартовал 2 мая.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Общество

В США у анаконды появилось потомство без участия самца

Обновлено в 16:28
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Наука

Наличие цели в жизни снижает риск ранней смерти

Ученые из Мичиганского университета связали наличие цели в жизни с низким риском ранней смерти.
Обновлено в 07:15
Политика

Лавров проведет переговоры с главой МИД Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в Москве встречу с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеевым.
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Экономика

Россиянам пересчитают пенсии по-новому

В соответствии с приказом Минтруда, вступающим в силу 26 мая, социальные доплаты российских пенсионеров пересчитают и поднимут пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:02
Игры

NVIDIA бесплатно раздаст перевыпуск Quake II с современной графикой

NVIDIA объявила о выпуске ремейка классической игры Quake II RTX с современной графикой.
Обновлено в 08:30
Политика

Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков

Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено в 05:25
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено в 20:32
Общество

На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти

На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37
Авто

УАЗ опубликовал снимки уникального «Головастика» для «дальнобойщиков»

Обновлено в 02:18
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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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