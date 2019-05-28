«Милан» объявит об отставке ГаттузоЕвро-футбол.ру 17:38

Решение было принято после встречи итальянца с исполнительным директором Иваном Газидисом. 41-летний Гаттузо возглавляет "Милан" с 2017 года. В нынешнем сезоне команда финишировала на 5-м месте Серии А.

Происшествия Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).

Культура Ибсена перевели в цифровой формат Спектакль Тимофея Кулябина открыл фестиваль «Радуга» На открытие юбилейного – 20-го по счету – театрального фестиваля «Радуга» был выбран спектакль, способный и без особой рекламы заполнить любой зрительный зал: «Нора, или Кукольный дом» по пьесе Генрика Ибсена в постановке Тимофея Кулябина.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич одела дочерей в одинаковые наряды Анна Хилькевич вышла на прогулку с дочерьми, одев их в одинаковые наряды.

Хоккей «Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым "Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.

Общество Непогода оставила без света около 5 тысяч жителей Приморья Около 5 тысяч жителей Приморья остались без электроэнергии из-за ухудшения погоды.

Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

Общество Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.

Здоровье В Ростовской области отменили карантин по гриппу птиц На сегодняшний день Ростовская область благополучна по гриппу птиц, но опасность заноса заболевания сохраняется.

Политика На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.

Наука Ученые создали визуальную модель делящейся стволовой клетки Для создания визуальной модели делящейся стволовой клетки ученые воспользовались современным инструментом, называющимся Integrated Mitotic Stem Cell.

Политика Президент Сербии поблагодарил Россию за помощь в вопросе Косово Президент Сербии Александр Вучич в обращении к парламенту и нации поблагодарил Россию и лично президента РФ Владимира Путина за помощь по вопросу Косово и Метохии.

Политика Киев захотел международного статуса для Керченского пролива Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.

Экономика КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Кино Искусственный интеллект предложил свою версию финала «Игры престолов» Искусственный интеллект, разработанный группой сибирских ученых, объяснил, почему финальный сезон фэнтезийной саги "Игра престолов" разочаровал поклонников.

Финансы В США оценили планы Москвы по отказу от доллара В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.

Политика Главу Facebook пригласили для выступления в парламенте Канады Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава Facebook Марк Цукерберг высказался в пользу государственного регулирования интернета.

Общество Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.

Происшествия В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.