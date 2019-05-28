«Милан» объявил об уходе Леонардо с поста спортивного директораЧемпионат 11:02

Спортивный директор «Милана» Леонардо Насименто де Араужо ушёл в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Руководство клуба приняло отставку специалиста, поблагодарило его за вклад в развитие проекта и пожелало успехов на протяжении всей карьеры.

«Милан» объявил об уходе Леонардо с поста спортивного директора

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