Футбол
«Милан» объявил об отставке ГаттузоСпорт-Экспресс 11:38
"Милан" занял пятое место в чемпионате Италии и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Дженнаро Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре 2017 года после отставки Винченцо Монтеллы. Под его руководством "Милан" выиграл 40 матчей, 20 раза проиграл и 22 раза сыграл вничью.
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Авто
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Обновлено вчера в 18:51
Здоровье
В России рак желудка выявляется в 40% случаев на поздней стадии
По словам специалиста, средняя продолжительность жизни человека, у которого диагностировали рак желудка на поздней стадии, составляет 12 месяцев.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Джастин Бибер «купил» прощение своей супруги
Джастину Биберу, который прошлой осенью назвал Хейли Болдуин своей законной супругой, удалось решить проблему в семейной жизни старым, как мир, испытанным способом.
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Происшествия
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Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
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Политика
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Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1»
Обсуждение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» завершилось скандалом.
Обновлено в 18:14
Политика
Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов
Себастьян Курц, во вторник сложивший с себя полномочия канцлера Австрии, надеется вновь возглавить правительство страны по итогам досрочным выборов в сентябре.
Обновлено в 17:35
Игры
Игроки в Dota 2 нашли несколько неработающих изменений в патче 7.22
Пользователи форума Reddit указали разработчикам Dota 2 на ряд неработающих внутриигровых изменений.
Обновлено в 17:25
Здоровье
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Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
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Как грипп помогает пневмонии
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Обновлено вчера в 00:11
Общество
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Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Гаджеты
Смартфон Google Pixel 3a испытали на прочность
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Армия и оружие
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00