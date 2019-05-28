Футбол

«Милан» объявил об отставке ГаттузоСпорт-Экспресс 11:38

"Милан" занял пятое место в чемпионате Италии и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Дженнаро Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре 2017 года после отставки Винченцо Монтеллы. Под его руководством "Милан" выиграл 40 матчей, 20 раза проиграл и 22 раза сыграл вничью.
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«Милан» начал поиски нового главного тренера

Матч ТВ12:14

Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера «Милана»

РИА Новости04:39

«Милан» объявил об уходе Гаттузо с поста главного тренера

Sports.ru11:59

«Милана» объявил об отставке Гаттузо

Спорт-Экспресс11:38

Гаттузо объявил о своем уходе с поста главного тренера «Милана»

Sport24.ru03:46

«Милан» объявил об уходе Гаттузо с поста главного тренера клуба

Чемпионат11:53

Официально: Гаттузо попрощался с «Миланом»

Советский спорт04:15
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Происшествия

Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО

Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы — видео

Светлана Лобода показала, как она репетирует танцы в перерывах между перелетами и выступлениями.
Обновлено в 14:12
Теннис

Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи

Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:40
Происшествия

Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США

Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает в среду агентство Associated Press.
Обновлено в 17:46
Политика

Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.
Обновлено в 15:19
Экономика

США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира

Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Гаджеты

Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake

Обновлено в 03:37
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Авто

Volvo объявила российские цены на новый седан Volvo S60

Компания Volvo начала принимать в России заказы на спортивный седан премиум-класса Volvo S60, который поступит в продажу в сентябре 2019 года.
Обновлено в 10:16
Общество

Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»

Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено вчера в 18:51
Здоровье

В России рак желудка выявляется в 40% случаев на поздней стадии

По словам специалиста, средняя продолжительность жизни человека, у которого диагностировали рак желудка на поздней стадии, составляет 12 месяцев.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Джастин Бибер «купил» прощение своей супруги

Джастину Биберу, который прошлой осенью назвал Хейли Болдуин своей законной супругой, удалось решить проблему в семейной жизни старым, как мир, испытанным способом.
Обновлено в 13:30
Происшествия

У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны

Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено в 13:08
Политика

Посольство России в Сербии намерено добиваться расследования инцидента с участием российского дипломата в Косово

В полиции Косово задержание объяснили тем, что Краснощёков оказывал сопротивление.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака

Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Политика

Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1»

Обсуждение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» завершилось скандалом.
Обновлено в 18:14
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Обновлено в 12:30
Политика

Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов

Себастьян Курц, во вторник сложивший с себя полномочия канцлера Австрии, надеется вновь возглавить правительство страны по итогам досрочным выборов в сентябре.
Обновлено в 17:35
Игры

Игроки в Dota 2 нашли несколько неработающих изменений в патче 7.22

Пользователи форума Reddit указали разработчикам Dota 2 на ряд неработающих внутриигровых изменений.
Обновлено в 17:25
Здоровье

Педиатры назвали лучший возраст детей для начала занятий спортом

Как указал Виллани, в возрасте четырех-пяти лет нужно отдавать предпочтения тем видам спорта, помогающим ребенку лучше познать собственное тело и физические возможности, а с семи-восьми лет можно начинать заниматься профессионально.
Обновлено в 18:07
Футбол

Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Наука

Как грипп помогает пневмонии

Известно, что гриппу часто сопутствует бактериальная инфекция, как если бы вирус помогал бактериям прийти в дыхательные пути.
Обновлено вчера в 00:11
Общество

Москвичей предупредили о торнадо и смерчах после жары

Обновлено в 02:15
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Гаджеты

Смартфон Google Pixel 3a испытали на прочность

Видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность смартфон Google Pixel 3a, который, как известно, выполнен из пластика.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80

Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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