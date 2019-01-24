Футбол

Кшиштоф Пентек перешел в «Милан»Все про Спорт ру 05:24

Контракт с миланским клубом подписан до 30 июня 2023 года. За трансфер поляка «Дженоа» получил 35 миллионов евро. В Генуе Пентека зарабатывал 37,5 тысячи евро в месяц, а в «Милане» Кшиштоф будет получать 35 000 евро в неделю до конца этого сезона, а в следующем – 40 000 евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Милан» объявил о переходе Пентека из «Дженоа»

Газета.Ruвчера в 16:51

«Милан» объявил о переходе Пентека из «Дженоа»

Sport24.ruвчера в 16:19

СМИ: «Милан» договорился с «Дженоа» о покупке Пентека

ProstoProSport22 января в 12:23

Пентек завершил переход в «Милан»

Евро-футбол.рувчера в 15:59

Пентек стал игроком «Милана»

Спорт-Экспрессвчера в 15:56

«Милан» объявил о трансфере Пентека из «Дженоа»

Sports.ruвчера в 15:55

«Милан» объявил о заключении контракта с Пёнтеком

Чемпионатвчера в 15:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 10:48, Ашберн
Футбол

Нападающий ЦСКА Жамалетдинов в ближайшее время перейдёт в «Лех»

Обновлено в 07:42
Футбол

Сборная Японии вышла в полуфинал Кубка Азии, обыграв Вьетнам

В матче 1/4 финала Кубка Азии сборная Японии обыграла команду Вьетнама с минимальным счетом 1:0.
Обновлено в 10:09
Футбол

В ближайшее время «Зенит» объявит о приобретении Ракицкого

Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшие дни.
Обновлено в 05:21
Футбол

Луис Суарес: «Отсутствие Месси не может быть оправданием»

Напомним, 23 января в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании «Барселона» уступила «Севилье» со счетом 0:2. Отметим, главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не включил в заявку на матч несколько лидеров: Лионеля Месси, Самюэля Юмтити, Серхи Бускетса и Усмана Дембеле.
Обновлено в 09:50
Футбол

Френки де Йонг: «Не собираюсь быть в „Барселоне“ пассажиром»

Полузащитник Френки де Йонг, перешедший из «Аякса» в «Барселону», рассказал о своих амбициях в каталонском клубе.
Обновлено в 08:44
Футбол

«Зенит» занял 25-е место в рейтинге самых доходных клубов

По данным аналитической компании Deloitte, "Реал" по итогам сезона 2017/18 заработал 750,9 миллиона евро, благодаря чему возглавил рейтинг по доходам среди европейских клубов.
Обновлено в 07:36
Футбол

«Енисей» объявил о переходе полузащитника Савичева

Обновлено в 07:54
Футбол

Неймар получил травму в матче со «Страсбуром»

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции со "Страсбуром" (2:0). На 62-й минуте встречи бразилец был заменён на Муссу Диаби.
Обновлено вчера в 18:05
Футбол

Оби Микел стал игроком «Мидлсбро»

Обновлено в 06:28
Футбол

Де Хеа сохранил на память бутсы из матча с «Тоттенхэмом»

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа поместил бутсы, в которых играл против Тоттенхэма (1:0), в специальный бокс.
Обновлено вчера в 11:03
Футбол

«Ньюкасл» арендует Джордана Лукаку у «Лацио»

Защитник «Лацио» Джордан Лукаку продолжит карьеру в «Ньюкасле». Английский клуб арендует 24-летнего футболиста с правом выкупа.
Обновлено в 08:25
Футбол

Леонардо: «Пёнтек хотел девятый номер, но его надо заслужить»

Спортивный директор «Милана» Леонардо прокомментировал переход форварда Кшиштофа Пёнтека из «Дженоа» в миланский клуб.
Обновлено в 09:25
Футбол

Гиггз поддерживает переход Рэмси в «Ювентус»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз считает, что Аарон Рэмси поступит правильно, если перейдет в "Ювентус".
Обновлено в 04:50
Футбол

«Монако» может уволить Анри и вернуть Жардима

Через несколько дней после отставки руководство «Монако» назначило на пост Жардима Тьерри Анри, но он не спас положение: «Монако» одержало две победы в 12 матчах чемпионата Франции, заняло последнее место в группе Лиги чемпионов и вылетело из Кубка Франции.
Обновлено в 03:26
Футбол

Воспитанник «Спартака» Каюмов может продолжить карьеру в РПЛ

Обновлено в 08:15
ещё по теме
Кшиштоф Пёнтек
Польский футболист
Польский футболист, нападающий клуба «Дженоа» и сборной Польши.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное