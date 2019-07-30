Футбол

«Милан» объявил о трансфере нападающего «Лилля»Евро-футбол.ру 09:56

Нападающий "Лилля" Рафаэл Леау продолжит карьеру в "Милане", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Португальский футболист подписал контракт до 2024 года.
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