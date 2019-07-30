Футбол
«Милан» объявил о трансфере нападающего «Лилля»Евро-футбол.ру 09:56
Нападающий "Лилля" Рафаэл Леау продолжит карьеру в "Милане", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Португальский футболист подписал контракт до 2024 года.
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Технологии
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
Обновлено в 08:51
Политика
МИД России оценил предложение Трампа о помощи в тушении пожаров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона оценила предложение президента США Дональда Трампа о помощи в тушении пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:11
Политика
Зеленский сформирует правительство за один день
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус в выступлении на телеканале «1+1» заявил, что новое правительство будет сформировано в первый или второй день работы нового состава Верховной Рады.
Обновлено в 10:05
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года
В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Актер «Современника» арестован на 8 суток за ношение полицейской формы
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
Бастрыкин отправил следователей в Сибирь найти виновников пожаров
Глава СКР Александр Бастрыкин направил следователей в Сибирь для выяснения причин возникновения пожаров в СФО.
Обновлено в 04:06
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 1 августа
Обновлено 30 июля в 23:41
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Технологии
LedgerX первой запустила поставочные биткоин-фьючерсы
Согласно CoinDesk, LedgerX официально запустила поставочные биткоин-фьючерсы.
Обновлено вчера в 11:55
Кино
Леонардо Ди Каприо и Брэдд Питт поборются за «Оскар»
Американских актеров Леонардо Ди Каприо и Брэдда Питта могут выдвинуть на кинопремию «Оскар» за фильм роли в фильме «Однажды в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино, сообщает Variety со ссылкой на киноэкспертов.
Обновлено в 10:40
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 09:49
Общество
Неизменность требований к бизнесу ограничат пятью годами
Фото: iStock Министерство экономики начало обсуждение законопроекта "Об обязательных требованиях", главные положения которого заключаются в том, что без актуализации любые обязательные требования к бизнесу ограничены сроком в 5 лет, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 06:18
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Футбол
Несостоявшийся новичок «Сочи» переходит в «Нефтехимик»
В межсезонье футболист побывал на сборах в «Сочи» и «Химках».
Обновлено в 10:40
Технологии
Минкомсвязи заказывает рекламу электронных госуслуг на полмиллиарда
Минкомсвязи полагает, что в результате работы, которую проведет подрядчик, вырастет количество граждан, которые пользуются электронными госуслугами, в частности, через мобильное приложение.
Обновлено в 10:44
Здоровье
Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства
Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Экономика
В Совфеде увидели признание Крыма российским в новом иске «Нафтогаза»
Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков оценил решение «Нафтогаза Украины» подать иск в суд Гааги с требованием получить от России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму.
Обновлено вчера в 05:42
Политика
American Conservative: Союзники доставят США еще немало головной боли
Одна из проблем, с которой рискует столкнуться мировая держава, представляет собой ситуацию, когда два или более союзников ссорятся друг с другом или проводят антагонистическую политику в отношении друг друга.
Обновлено 30 июля в 00:25
Происшествия
Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии
Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.
Обновлено в 10:18
Общество
Десять холодных дней ждут москвичей в начале августа
Как говорят в Центре погоды "Фобос", температура воздуха будет меняться в диапазоне от 14 до 19 градусов.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Химфак СПбГУ эвакуировали после обнаружения баллонов с газом
Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали из-за обнаружения «бесхозных предметов неизвестного происхождения».
Обновлено в 10:08
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Культура
Первое издание Гарри Поттера продано на аукционе за 34 тысячи долларов
Как отмечает телеканал CNN, проданная книга содержит две редакционные ошибки.
Обновлено в 09:32
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
Обновлено в 04:49
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту со всеми камерами на российских дорогах
Обновлено вчера в 04:06
Футбол
«Динамо» объявило о переходе Самба Соу в «Ноттингем Форест»
Обновлено в 07:28