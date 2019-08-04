Футбол
«Милан» объявил о трансфере лучшего игрока Кубка Африки-2019Sportbox.RU 03:54
Ежегодная зарплата Беннасера в миланском клубе составит 1,5 миллиона евро. О трансфере было объявлено, когда футболист вернулся из отпуска после Кубка Африки. Беннасер был признан лучшим игроком турнира.
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Общество
Финляндия ужесточит визовые требования для россиян
Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел Финляндии, посольство республики в Москве, генконсульство в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы.
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Сорок населенных пунктов в двух областях Украины обесточены в результате ухудшения погодных условий, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Происшествия
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Обновлено в 05:27
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В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 11:02
Общество
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Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
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Обновлено в 02:49
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Обновлено вчера в 17:32
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На этой неделе сайт Patently Mobile обнаружил в базе данных патентного ведомства США интересную заявку.
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Политика
Медведев высказался насчет протеста Японии из-за визита на Курилы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что протест Японии из-за визита российских чиновников на Курильские острова не вызывает в Москве беспокойства, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 02 августа в 04:32
Политика
ЕС выразил надежду на освобождение всех задержанных на акции 3 августа
Евросоюз надеется, что 600 участников несанкционированной акции, задержанных сотрудниками правоохранительных органов, будут отпущены немедленно, заявила в Twitter Майя Косьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
Обновлено в 05:22
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Возбуждено дело об отмывании ФБК Навального 1 млрд рублей
Обновлено вчера в 08:35
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Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
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Обновлено в 02:20
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Обновлено в 04:27
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После смертельного ДТП на Волжской ГЭС возбудили уголовное дело
По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ.
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