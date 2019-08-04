Футбол

«Милан» объявил о трансфере лучшего игрока Кубка Африки-2019Sportbox.RU 03:54

Ежегодная зарплата Беннасера в миланском клубе составит 1,5 миллиона евро. О трансфере было объявлено, когда футболист вернулся из отпуска после Кубка Африки. Беннасер был признан лучшим игроком турнира.
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