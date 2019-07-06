Футбол

«Милан» объявил о трансфере Тео Эрнандеса из «Реала»Бомбардир.ру 13:40

Защитник Тео Эрнандес перешел из «Реала» в «Милан». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Французский игрок подписал контракт на пять лет.
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Защитник «Реала» Тео Эрнандес перешел в «Милан»

Sport24.ru10:17

Официально: «Реал» подтвердил переход защитника Эрнандеса в «Милан»

Матч ТВ13:34

Защитник «Реала» Эрнандес зарегистрирован игроком «Милана»

Советский спорт09:02

Тео Эрнандес перешел из «Реала» в «Милан»

Спорт-Экспресс13:10

«Реал» подтвердил трансфер Тео Эрнандеса в «Милан»

Чемпионат13:01

«Милан» купил Тео Эрнандеса у «Реала» за 20 млн евро

Soccer.ru10:54

«Милан» купил защитника «Реала» Тео

Sports.ru08:50
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В Мексике задержали группу россиян

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