Защитник Тео Эрнандес перешел из «Реала» в «Милан». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Французский игрок подписал контракт на пять лет.

«Милан» объявил о трансфере Тео Эрнандеса из «Реала»

Политика Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.

Политика Американского журналиста затравили за статью о Крыме Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».

Происшествия Во Флориде в торговом центре произошел взрыв В американском штате Флорида в одном из торговых центров (ТЦ) произошел мощный взрыв.

Общество Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.

Гаджеты Утечка: Sony разрабатывает смартфон-свиток Компания Sony работает над устройством, которое оснащено сворачивающимся экраном в виде свитка.

Политика Украина получила первую партию нефти из США На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.

Кино Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.

Происшествия В Мексике задержали группу россиян Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.

Единоборства Российские дзюдоисты Бобрикова и Часыгов выиграли бронзу Универсиады В поединке за третье место в весовой категории до 52 кг Бобрикова победила представительницу Молдавии Кристин Бланару.

Происшествия В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.

Политика В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

Политика В Иране пригрозили захватом британского танкера Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Авто УАЗ напомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку» Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – санитарном микроавтобусе «Десна», построенном Самарским авторемонтным заводом в середине 90-х годов прошлого века.

Общество Кириенко предложил участникам «Территории смыслов» реальные задачи Участники первой смены молодежного образовательного форума «Территория смыслов» примут участие в обсуждении новых проектов организации «Россия — страна возможностей».

Происшествия Три человека серьезно пострадали при пожаре на складе в Японии По меньшей мере три человека серьезно пострадали при пожаре на складе в японском городе Такацуки.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Авто АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года.

Политика Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.

Политика Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.