Футбол
«Милан» объявил о трансфере Тео Эрнандеса из «Реала»Бомбардир.ру 13:40
Защитник Тео Эрнандес перешел из «Реала» в «Милан». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Французский игрок подписал контракт на пять лет.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:24, Вашингтон
Происшествия
Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным
Обновлено в 01:32
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено в 14:01
Политика
Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник
Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Политика
Американского журналиста затравили за статью о Крыме
Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Происшествия
Во Флориде в торговом центре произошел взрыв
В американском штате Флорида в одном из торговых центров (ТЦ) произошел мощный взрыв.
Обновлено в 13:45
Общество
Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 09:20
Игры
В Dota 2 появилось событие «Ярость Мо’рокай»
Обновлено в 10:13
Гаджеты
Утечка: Sony разрабатывает смартфон-свиток
Компания Sony работает над устройством, которое оснащено сворачивающимся экраном в виде свитка.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована
Обновлено в 11:54
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Кино
Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах
Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Мексике задержали группу россиян
Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Обновлено в 14:14
Единоборства
Российские дзюдоисты Бобрикова и Часыгов выиграли бронзу Универсиады
В поединке за третье место в весовой категории до 52 кг Бобрикова победила представительницу Молдавии Кристин Бланару.
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Политика
В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Обновлено в 09:32
Политика
В Иране пригрозили захватом британского танкера
Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».
Обновлено вчера в 11:21
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Авто
УАЗ напомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – санитарном микроавтобусе «Десна», построенном Самарским авторемонтным заводом в середине 90-х годов прошлого века.
Обновлено в 09:07
Общество
Кириенко предложил участникам «Территории смыслов» реальные задачи
Участники первой смены молодежного образовательного форума «Территория смыслов» примут участие в обсуждении новых проектов организации «Россия — страна возможностей».
Обновлено в 07:32
Происшествия
Три человека серьезно пострадали при пожаре на складе в Японии
По меньшей мере три человека серьезно пострадали при пожаре на складе в японском городе Такацуки.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Происшествия
«Была добрым, отзывчивым человеком»: в Минске простились с погибшей 3 июля
В Минске 6 июля простились с 64-летней Натальей Максимчук, погибшей во время салюта на День Независимости.
Обновлено в 08:33
Авто
АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года.
Обновлено в 09:01
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Политика
Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона
МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.
Обновлено в 12:45
Политика
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59