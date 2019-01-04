Футбол
Полузащитник "Фламенго" и сборной Бразилии Лукас Пакета стал игроком "Милана", информирует официальный Твиттер "россонери". Контракт 21-летнего бразильца с миланским клубом рассчитан на 5 лет, заработная плата составит 1,7 миллиона евро в год.
Sport.ru13:15
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Политика
Задержанный за шпионаж американец оказался гражданином еще трех стран
Американец Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран.
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Российский актер Игорь Верник рассказал, что у него есть официальное разрешение на проезд по Камергерскому переулку, так как он является сотрудником МХТ имени Чехова.
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В Петербурге проверяют сообщения о массовой драке в метро
Полиция Петербурга проводит проверку информации о массовой драке в метро, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Пожар произошёл в пятиэтажном доме в Саратове
Пожар произошёл в пятиэтажном жилом доме в Саратове. В настоящее время проводится эвакуация жильцов.
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Huawei наказала сотрудников за новогодние поздравления с iPhone
Китайский производитель электроники Huawei наказал двух своих сотрудников за использование iPhone для размещения новогодних поздравлений в официальном аккаунте компании в Twitter.
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Армия и оружие
В Китае испытали местную версию «матери всех бомб»
Китайская государственная военная корпорация NORINCO впервые показала авиационную бомбу, которую назвали национальной версией "матери всех бомб".
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Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.
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Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями Демократической партии заявил, что временная остановка работы правительства может затянуться на несколько месяцев или лет.
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Происшествия
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Армия и оружие
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Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Польше пять человек погибли при прохождении квеста
В польском городе Кошалине при прохождении игрового квеста погибли пять человек.
Обновлено в 13:50
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Армия и оружие
Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал возможность "вернуться к выполнению" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до февраля последним шансом для России, сообщило агентство dpa.
Обновлено в 13:28
Космос
Сверхтяжелой российской ракете дали название «Енисей»
В пятницу, 4 января, стало известно, что сверхтяжелая российская ракета-носитель получила официальное название "Енисей".
Обновлено в 03:40
Общество
Умер литературовед и филолог Борис Аверин
Советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин скончался в Петербурге, сообщил филолог и писатель Андрей Аствацатуров.
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СК отчитался о расследовании взрыва жилого дома в Магнитогорске
Следственный комитет России (СК) отчитался о ходе расследования взрыва в жилом доме Магнитогорска.
Обновлено в 07:25
Хоккей
«Динамо» обыграло «Автомобилист» в первом матче на новом стадионе
Матч, проходивший на центральном стадионе «Динамо», завершился победой москвичей со счётом 2:0.
Обновлено в 14:04
Общество
Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана
Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".
Обновлено в 00:17
Происшествия
Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения
Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 05:14
Политика
Генпрокуратура: Кузнецов купил себе образ политической жертвы
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Политика
В Украине томос автокефалии выставят на всеобщее обозрение
"После литургии томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София)", - отметил Епифаний, добавив, что каждый желающий в любой день сможет его увидеть.
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Учёные нашли способ остановить развитие рака кожи
Новый способ считают полезным и на ранних стадиях рака кожи — он может остановить его развитие.
Обновлено в 08:58
Спорт
Скелетонист Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира
Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал золото на третьем этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в немецком Альтенберге, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Политика
Хакеры выложили в интернет личные данные немецких политиков
Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, в том числе номера мобильных телефонов, личные адреса, письма с личных аккаунтов электронной почты.
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Происшествия
В Швеции госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола
Обновлено в 08:24
Политика
Глава миграционного управления МВД ушла в отставку
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.
Обновлено в 07:15
Политика
При авиаударе коалиции по Сирии погибли двое россиян
Женщина и ребенок с российским гражданством погибли при авиаударе международной коалиции по подконтрольному боевикам "Исламского государства" (ИГ)* району провинции Дейр-эз-Зор.
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Общество
Аудитория двух крупнейших телеканалов снизилась в новогоднюю ночь
По просьбе РБК телевизионные предпочтения жителей крупных городов в последний день года проанализировал один из клиентов измерителя — ECI Media Management.
Обновлено в 08:09
Политика
В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море
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