Футбол

«Милан» объявил о переходе Пакеты
Sport.ru
13:15

Полузащитник "Фламенго" и сборной Бразилии Лукас Пакета стал игроком "Милана", информирует официальный Твиттер "россонери". Контракт 21-летнего бразильца с миланским клубом рассчитан на 5 лет, заработная плата составит 1,7 миллиона евро в год.
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«Милан» объявил о переходе полузащитника «Фламенго»

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