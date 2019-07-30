Футбол
«Милан» объявил о переходе Леау из «Лилля»Бомбардир.ру 09:42
«Милан» объявил о достижении договоренности с «Лиллем» по трансферу нападающего Рафаэля Леау. 20-летний игрок подпишет с итальянским клубом соглашение сроком до июня 2024 года. Ранее сообщалось, что миланцы заплатят за португальца 35 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:55, Ашберн
Здоровье
Ученые назвали главный психологический фактор, не позволяющий похудеть
Научные специалисты Темпльского университета под эгидой Центра исследований ожирения сообщают, что неумолимое желание перекусывать или съедать какие-то блюда может быть главной причиной, которая не дает похудеть.
Обновлено в 13:08
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили
Обновлено в 04:33
Хоккей
«Колорадо» продлил контракт с арестованным в июле игроком
По информации источника, договор игрока с клубом рассчитан на один сезон. Годовой оклад Грира составит $735 тыс.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
Обновлено в 13:40
Авто
Представлена базовая версия электрического кроссовера Audi e-tron
Компания Audi, в прошлом году представившая свой первый серийный электрический кроссовер e-tron, показала его начальную версию.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал
Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено в 07:32
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Футбол
Габигол о продолжении карьеры: «Мое будущее не зависит от меня»
Полузащитник «Интера» Габриэл Барбоза, выступающий на правах аренды за «Фламенго», прокомментировал ситуацию с продолжением карьеры.
Обновлено в 13:20
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Экономика
Крупнейший производитель троллейбусов продлил простой на пятый месяц
Саратовское предприятие "Тролза", крупнейший производителей троллейбусов в России, продлил простой, начавшийся в середине марта, до 19 августа включительно.
Обновлено в 10:02
Футбол
«Реал» просит за Бэйла не меньше 65 млн евро
Мадридский «Реал» планирует выручить с продажи Гарета Бэйла не менее 65 млн евро.
Обновлено в 11:20
Футбол
«Тоттенхэм» намерен перехватить Фернандеша у «Манчестер Юнайтед»
Отмечается, что сотрудник "Тоттенхэма" прибудет в Португалию сегодня.
Обновлено в 10:49
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено в 11:41
Финансы
Перспективы рубля к доллару ухудшились после решения ФРС
К доллару расти рублю теперь будет трудно, но он может укрепиться против евро На фото: Джером Пауэлл / © AP Федеральная резервная система в среду снизила процентные ставки, чтобы защитить американскую экономику от рисков, включая внешние, но глава ЦБ Джером Пауэлл сказал, что не рассматривает решение американского центробанка как начало длительного цикла снижения стоимости заемных средств.
Обновлено в 04:08
Единоборства
Тело погибшего боксёра Дадашева доставили в Россию
Обновлено в 12:31
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии
Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
Российская телеведущая и фотомодель Алена Водонаева посетовала на "злые лица" соотечественников.
Обновлено в 06:23
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Музыка
Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 100 млн просмотров
Клип юмориста Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, за четыре месяца набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.
Обновлено в 10:56
Кино
Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:49
Авто
В Китае показан кроссовер с девятью дверями
Стартап Human Horizons, созданным бывшим руководителем спецпроектов Jaguar Land Rover, показал новый концепт-кар.
Обновлено в 01:38
Политика
МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде
Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит" и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19