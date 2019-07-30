«Милан» объявил о достижении договоренности с «Лиллем» по трансферу нападающего Рафаэля Леау. 20-летний игрок подпишет с итальянским клубом соглашение сроком до июня 2024 года. Ранее сообщалось, что миланцы заплатят за португальца 35 миллионов евро.

«Милан» объявил о переходе Леау из «Лилля»

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