Футбол
«Милан» объявил о переходе Леао из «Лилля»Чемпионат 09:42
«Милан» на своём официальном сайте объявил о переходе португальского нападающего «Лилля» Рафаэла Леао. Россонери заключили с 20-летним футболистом соглашение, рассчитанное на пять сезонов – до лета 2024 года.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Происшествия
Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике
Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении в связи с отравлением в спецприемнике, где он находится под административным арестом, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.
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Происшествия
Пожары в Сибири: возбуждено первое уголовное дело
Обновлено в 12:06
Здоровье
В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 11:41
Общество
Третью группу косаток из «китовой тюрьмы» отправили к месту выпуска
Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили на фурах к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 09:37
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Отмечается, что звуковой "репертуар" аппарата будет меняться и передавать сигналы о других значимых событиях выставки.
Обновлено в 09:17
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Здоровье
Кировским медикам начнут доплачивать за отказ пациенток от абортов
В Кировской области введут стимулирующую выплату для работников кризисных центров за отказ пациенток от аборта.
Обновлено в 03:02
Экономика
Джефф Безос продал акции Amazon на $1,8 млрд
Основатель Amazon Джефф Безос продал в конце июля часть своих акций компании, сообщает Forbes со ссылкой на документы, поданные бизнесменом в среду в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
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Политика
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Жители Перми обнаружили в туалете питона
Обновлено в 11:33
Кино
Киноафиша: спин-офф «Форсажа» уходит в отрыв
За одним исключением — искрометного и драйвового спин-оффа «Форсажа», в котором правят бал Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
Обновлено в 07:30
Политика
В МЧС поблагодарили США за предложение помощи в тушении лесных пожаров
Глава департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев не исключил, что Россия воспользуется предложенной США помощью для тушения лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:53
Футбол
Комличенко снова отличился за «Младу Болеслав» в Лиге Европы
Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко реализовал пенальти в ходе первого тайма матча Лиги Европы с "Ордабасы".
Обновлено в 10:48
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Политика
Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 08:30
Авто
Продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 56%
Обновлено в 07:11
Космос
Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок
Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года
В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии
В постпредстве России добавили, что возникает вопрос, имел ли Генсек ООН полномочия для организации такого расследования.
Обновлено в 11:55
Политика
МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР
МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 08:22
Общество
В российском регионе задумались о введении налога на бездетность
Башкирия может ввести налог на бездетность для повышения рождаемости в регионе.
Обновлено в 09:21
Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере Пепе
Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.
Обновлено в 11:55
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Спорт
Знаменитая фигуристка обвинила покойного коллегу в домогательствах
Известная фигуристка из США повергла в шок своих фанатов, сообщив о домогательствах своего бывшего коллеги в 2008 году.
Обновлено в 11:44
Общество
Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте
Обновлено в 09:26