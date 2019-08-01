Футбол

«Милан» объявил о переходе Леао из «Лилля»Чемпионат 09:42

«Милан» на своём официальном сайте объявил о переходе португальского нападающего «Лилля» Рафаэла Леао. Россонери заключили с 20-летним футболистом соглашение, рассчитанное на пять сезонов – до лета 2024 года.
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«Милан» подписал форварда «Лилля» за 35 миллионов евро

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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
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В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

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В Кировской области введут стимулирующую выплату для работников кризисных центров за отказ пациенток от аборта.
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Джефф Безос продал акции Amazon на $1,8 млрд

Основатель Amazon Джефф Безос продал в конце июля часть своих акций компании, сообщает Forbes со ссылкой на документы, поданные бизнесменом в среду в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
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Политика

Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников

Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
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Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве

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Жители Перми обнаружили в туалете питона

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За одним исключением — искрометного и драйвового спин-оффа «Форсажа», в котором правят бал Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
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В МЧС поблагодарили США за предложение помощи в тушении лесных пожаров

Глава департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев не исключил, что Россия воспользуется предложенной США помощью для тушения лесных пожаров в Сибири.
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Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
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Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири

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Продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 56%

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Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок

Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
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Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года

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В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии

В постпредстве России добавили, что возникает вопрос, имел ли Генсек ООН полномочия для организации такого расследования.
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МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР

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В российском регионе задумались о введении налога на бездетность

Башкирия может ввести налог на бездетность для повышения рождаемости в регионе.
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«Арсенал» объявил о трансфере Пепе

Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.
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Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»

Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
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Знаменитая фигуристка обвинила покойного коллегу в домогательствах

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Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте

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