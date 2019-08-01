«Милан» на своём официальном сайте объявил о переходе португальского нападающего «Лилля» Рафаэла Леао. Россонери заключили с 20-летним футболистом соглашение, рассчитанное на пять сезонов – до лета 2024 года.

«Милан» объявил о переходе Леао из «Лилля»

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