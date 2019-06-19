Футбол
«Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренеромРИА Новости вчера в 14:17
Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды. Как отмечается, Джампаоло, который в минувшем сезоне возглавлял "Сампдорию", подписал контракт сроком до 30 июня 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.
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Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам
Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено вчера в 12:00
Культура
Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение исторических фактов
Продюсер и сценарист сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин в интервью ТСН объяснил, почему события в сериале отличаются от реальной хронологии событий аварии на ЧАЭС.
Обновлено вчера в 23:10
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.
Обновлено в 00:00
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник Global Hawk на юге Ирана, передает телеканал Press TV.
Обновлено в 00:53
Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой
Обновлено вчера в 14:37
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
Обновлено вчера в 10:32
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Футбол
Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Дачную амнистию могут продлить ещё на три года
Что касается садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, то для их членов предлагается продлить до 1 марта 2022 года правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.
Обновлено 18 июня в 17:01
Происшествия
Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском
Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено 18 июня в 05:38
Политика
Американский суд приговорил россиянина Тищенко к году заключения
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Большинство россиян намерены следить за «прямой линией» с Путиным
Большинство россиян (около 75%) намерены следить за «прямой линией» с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 21:10
Кино
Американские зрители выбрали лучшего исполнителя роли Бэтмена
Американские поклонники супергеройских фильмов поучаствовали в опросе на тему лучшего исполнителя роли Бэтмена.
Обновлено вчера в 21:06
Общество
Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО
Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено вчера в 04:11
Общество
Ученый рассказал об операции по выпуску косаток из «китовой тюрьмы»
Специалисты начнут выпуск косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье в июне, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Асмус встречает Харламов с гастролей в БДСМ-ошейнике
Под снимком, размещенном на официальной страницы Кристины Асмус в Инстаграм, оставляют комментарии преимущественно мужчины.
Обновлено в 00:51
Транспорт
В России появится новый штраф для автомобилистов
Российских автомобилистов могут начать штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Квартиру погибшего депутата Рады Тымчука ограбили
Из квартиры погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука пропали драгоценности.
Обновлено вчера в 21:19
Гаджеты
Блогер JerryRigEverything проверил необычную камеру смартфона Asus ZenFone 6 на прочность
Смартфон Asus ZenFone 6 попал в руки блогера JerryRigEverything, который вдоволь поиздевался над аппаратом.
Обновлено вчера в 11:08
Космос
След мощного взрыва обнаружили на Марсе
Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.
Обновлено 18 июня в 10:31
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено вчера в 04:56
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Пьяный командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе расстрелял своих подчиненных, пытавшихся уйти с позиций.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия
В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками
Следователи Московской области задержали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД "Раменское" Дмитрия Панкратова.
Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Екатерина Кузнецова: «Похудела благодаря бойфренду»
Обновлено вчера в 21:00
Политика
В ДНР и ЛНР оценили названное Кучмой условие снятия блокады Донбасса
Власти Донецкой и Луганской народных республик прокомментировали заявление представителя Украины в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы об условии снятия Киевом экономической блокады с Донбасса.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Дания определилась с маршрутом «Северного потока-2»
В Дании с 19 июня начинаются общественные публичные слушания по строительству трубы "Северного потока-2", по результатам которых Королевство, наконец, выдаст свой вердикт в отношении данного проекта.
Обновлено вчера в 10:43