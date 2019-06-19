Футбол

«Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренеромРИА Новости вчера в 14:17

Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды. Как отмечается, Джампаоло, который в минувшем сезоне возглавлял "Сампдорию", подписал контракт сроком до 30 июня 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.
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«Милан» объявил о назначении Джампаоло на должность главного тренера

Чемпионатвчера в 14:00

«Милан» объявил о назначении Джампаоло главным тренером

Sport24.ruвчера в 13:52

Официально: Джампаоло - главный тренер «Милана»

Sport.ruвчера в 14:14

«Милан» объявил о назначении Джампаоло на пост главного тренера

Матч ТВвчера в 14:02

Джампаоло возглавил «Милан»

Советский спортвчера в 14:18

Марко Джампаоло возглавил «Милан»

Спорт-Экспрессвчера в 13:59

Джампаоло – главный тренер «Милана»

Бомбардир.рувчера в 14:05
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