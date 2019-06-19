«Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренеромРИА Новости вчера в 14:17

Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды. Как отмечается, Джампаоло, который в минувшем сезоне возглавлял "Сампдорию", подписал контракт сроком до 30 июня 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.

Политика Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.

Культура Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение исторических фактов Продюсер и сценарист сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин в интервью ТСН объяснил, почему события в сериале отличаются от реальной хронологии событий аварии на ЧАЭС.

Экономика Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.

Хоккей Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.

Армия и оружие В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник Global Hawk на юге Ирана, передает телеканал Press TV.

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Общество Дачную амнистию могут продлить ещё на три года Что касается садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, то для их членов предлагается продлить до 1 марта 2022 года правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.

Происшествия Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.

Происшествия Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

Экономика Названы самые дорогие землевладения в России Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.

Кино Американские зрители выбрали лучшего исполнителя роли Бэтмена Американские поклонники супергеройских фильмов поучаствовали в опросе на тему лучшего исполнителя роли Бэтмена.

Общество Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.

Общество Ученый рассказал об операции по выпуску косаток из «китовой тюрьмы» Специалисты начнут выпуск косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье в июне, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Шоу-бизнес Асмус встречает Харламов с гастролей в БДСМ-ошейнике Под снимком, размещенном на официальной страницы Кристины Асмус в Инстаграм, оставляют комментарии преимущественно мужчины.

Транспорт В России появится новый штраф для автомобилистов Российских автомобилистов могут начать штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам.

Происшествия Квартиру погибшего депутата Рады Тымчука ограбили Из квартиры погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука пропали драгоценности.

Гаджеты Блогер JerryRigEverything проверил необычную камеру смартфона Asus ZenFone 6 на прочность Смартфон Asus ZenFone 6 попал в руки блогера JerryRigEverything, который вдоволь поиздевался над аппаратом.

Космос След мощного взрыва обнаружили на Марсе Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.

Наука На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.

Армия и оружие Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе Пьяный командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе расстрелял своих подчиненных, пытавшихся уйти с позиций.

Общество «Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова «Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.

Происшествия В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками Следователи Московской области задержали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД "Раменское" Дмитрия Панкратова.

Политика В ДНР и ЛНР оценили названное Кучмой условие снятия блокады Донбасса Власти Донецкой и Луганской народных республик прокомментировали заявление представителя Украины в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы об условии снятия Киевом экономической блокады с Донбасса.