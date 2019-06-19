Футбол
«Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренеромРИА Новости 14:17
Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды. Как отмечается, Джампаоло, который в минувшем сезоне возглавлял "Сампдорию", подписал контракт сроком до 30 июня 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 15:48, Вашингтон
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Росгвардия получит четыре катера «Грачонок» для охраны Крымского моста
Четыре противодиверсионных катера «Грачонок» будут доставлены осенью в Керчь для бригады Росгвардии, которая сформирована с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 05:48
Экономика
Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате
Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Вместе с Бойко-Великим была задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Россиянки вышли к зданию СК в защиту сестер Хачатурян
Обновлено в 13:50
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Происшествия
В Петербурге на территории завода произошел пожар
Пожар произошел на территории завода в Санкт-Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
Подозреваемый по делу о крушении MH17 назвал обвинения бредом
Сергей Дубинский, который, по мнению международной следственной группы (JIT), причастен к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, назвал обвинения в свой адрес бредом, сообщает BBC.
Обновлено в 15:36
Происшествия
На МКАД четыре человека пострадали в массовом ДТП
Обновлено в 14:43
Общество
Работницы станкостроительного завода разделись ради съёмок в клипе
Белорусский станкостроительный завод «Белмаш» разместил в Сети ролик-пародию на песню Бенни Бенасси Satisfaction.
Обновлено в 11:10
Футбол
Дмитрий Комбаров рассказал, где он может продолжить карьеру
Как пойдут переговоры. (Сергей Егоров). Полностью интервью Дмитрия Комбарова – здесь.
Обновлено в 15:30
Политика
Американский суд приговорил россиянина Тищенко к году заключения
В США суд приговорил россиянина Олега Тищенко к году лишения свободы за покупку документации к американским военным самолетам.
Обновлено в 13:07
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ
Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:02
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Футбол
ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара
ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.
Обновлено в 12:20
Политика
В Минске не удалось согласовать условия нового перемирия в Донбассе
Участники заседания контактной группы по Донбассу в Минске не смогли согласовать условия нового перемирия и сроки разведения сил в станице Луганской.
Обновлено в 12:56
Политика
США могут предложить Турции компенсацию за отказ от С-400
29 мая Госдеп США сообщил о подготовке санкций против Анкары и возможном ее исключении из программы создания F-35 в случае завершения контракта по С-400.
Обновлено в 13:41
Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой
В расследовании международной следственной группы (JIT) о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году приводится переписка российского военного с некой Анастасией.
Обновлено в 14:37
Политика
Зеленский провел встречу с бизнесменом Ахметовым
Обновлено в 14:31
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено в 13:02
Общество
Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО
Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.
Обновлено в 11:00
Музыка
Дочь Алсу представила записанную совместно с Ержаном Максимом песню
Свой выигрыш Абрамова отдала благотворительному фонду имени Анжелы Вавиловой, который оказывает помощь детям c онкозаболеваниями из Татарстана.
Обновлено в 09:00
Авто
Mustang Shelby GT500 стал самым мощным легальным автомобилем Ford
С точки зрения мощности, новый Mustang Shelby GT500 занял нишу между 707-сильным Dodge Challenger SRT Hellcat и 791-сильным Challenger SRT Hellcat Redeye.
Обновлено в 08:04
Политика
Зеленский приветствовал выводы доклада о виновных в крушении MH17
Владимир Зеленский приветствует выводы доклада о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, говорится в Twitter администрации президента Украины.
Обновлено в 15:03
Футбол
Дмитрий Комбаров: «„Спартак“ для меня был, есть и будет родным клубом, родным домом»
Обновлено в 14:25
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено в 12:03
Экономика
Сбербанк начал доставлять посылки
Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47