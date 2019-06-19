Футбол
«Милан» объявил о назначении Джампаоло главным тренеромSport24.ru 13:52
Последние три года Джампаоло провел во главе «Сампдории». В прошлом сезоне он привел клуб к девятому месту в Серии А. «Милан» занял в чемпионате пятое место, после чего главный тренер Дженнаро Гаттузо покинул клуб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:01, Вашингтон
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Петр Порошенко не исключил отказа новых украинских властей от претензий на Крым.
Обновлено в 10:11
Наука
На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя
Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Троих детей госпитализировали из летнего лагеря в Забайкалье
Трое детей, отдыхавших в летнем лагере «Самородок» на озере Арахлей, госпитализированы в краевую инфекционную больницу и городскую больницу №2 забайкальской столицы, сообщили «МК в Чите» в пресс-службе Минздрава Забайкальского края.
Обновлено в 21:17
Происшествия
Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка
Власти Пензенской области погасили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 18:59
Общество
В Японии запретили физическое наказание детей
Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Общество
Новокузнечане не знают, как правильно взаимодействовать со своей УК
Еще в мае Минстрой РФ напомнил, что обязанность управляющей компании давать оперативный ответ на обращение жителей дома - это лицензионное требование.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес
Матильда Шнурова рассказала, как помогла экс-мужу бросить пить
Матильда Шнурова после развода почти не рассказывала об отношениях с музыкантом.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 21:49
Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Экономика
Россияне стали брать меньше микрозаймов
По его данным, суммы, которые россияне берут в кредит, выросли в среднем на 7%, но услугами МФО воспользовались на 110 тысяч человек меньше.
Обновлено в 20:40
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Общество
Nation (США): cамоубийство становится новой эпидемией в Америке (The Nation)
В США самоубийства происходят примерно каждые 12 минут.
Обновлено в 21:19
Экономика
Пособия на ребенка увеличат в сотни раз
В качестве одной из мер помощи родителям, сам размер пособия решено увеличить в сотни раз.
Обновлено в 07:25
Авто
Renault Trucks к 125-летию подготовила ограниченную серию тягачей
Renault Trucks отмечает свой 125-летний юбилей выпуском специальной серии из 125 седельных тягачей T High 1894 Edition.
Обновлено вчера в 04:25
Шоу-бизнес
Екатерина Кузнецова: «Похудела благодаря бойфренду»
Обновлено в 21:00
Политика
Мексика ратифицировала договор о свободной торговле с США и Канадой
Верхняя палата конгресса Мексики ратифицировала новый договор о свободной торговле с США и Канадой (USMCA).
Обновлено в 20:58
Здоровье
Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам
В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Украинская артиллерия нанесла массированный удар по Донецку
Подразделения ВСУ нанесли массированный артудар по Петровскому району Донецка, расположенному в западной части города, сообщили власти ДНР.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.
Обновлено в 20:35
Политика
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская не считает Прохора Шаляпина альфонсом
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская не считает Прохора Шаляпина альфонсом.
Обновлено в 13:02
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.
Обновлено в 19:22
Кино
Вышел дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки»
На ютьюб-канале Central Partnership появился дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки», который снимает студия «Тритэ» Никиты Михалкова.
Обновлено в 12:46
Здоровье
В Минздраве ответили на опасения блогеров о мутациях из-за ГМО
Участники онлайн-дискуссий с хэштегом #ГМО и различными производными не стесняются в выражениях, называя утвержденные программой мероприятия «геноцидом», вспоминая эксперименты булгаковского профессора Преображенского и предрекая апокалипсис.
Обновлено в 10:07
Политика
Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17
Глава Крыма Сергей Аксенов, говоря о своем упоминании в докладе Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе, выводы которой в России уже называли голословными, заявил, что поддерживал и будет поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, а к крушению не имеет отношения: "ракеты не чистил, к запуску не готовил".
Обновлено в 21:09