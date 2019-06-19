Футбол

«Милан» объявил о назначении Джампаоло главным тренеромSport24.ru 13:52

Последние три года Джампаоло провел во главе «Сампдории». В прошлом сезоне он привел клуб к девятому месту в Серии А. «Милан» занял в чемпионате пятое место, после чего главный тренер Дженнаро Гаттузо покинул клуб.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Джампаоло возглавил «Милан»

Советский спорт14:18

«Милан» объявил о назначении Джампаоло главным тренером

Sport24.ru13:52

Марко Джампаоло возглавил «Милан»

Спорт-Экспресс13:59

«Милан» объявил о назначении Джампаоло на пост главного тренера

Матч ТВ14:02

«Милан» объявил о назначении Джампаоло на должность главного тренера

Чемпионат14:00

Официально: Джампаоло - главный тренер «Милана»

Sport.ru14:14

Джампаоло – главный тренер «Милана»

Бомбардир.ру14:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:01, Вашингтон
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Петр Порошенко не исключил отказа новых украинских властей от претензий на Крым.
Обновлено в 10:11
Наука

На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя

Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Троих детей госпитализировали из летнего лагеря в Забайкалье

Трое детей, отдыхавших в летнем лагере «Самородок» на озере Арахлей, госпитализированы в краевую инфекционную больницу и городскую больницу №2 забайкальской столицы, сообщили «МК в Чите» в пресс-службе Минздрава Забайкальского края.
Обновлено в 21:17
Происшествия

Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка

Власти Пензенской области погасили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 18:59
Общество

В Японии запретили физическое наказание детей

Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Общество

Новокузнечане не знают, как правильно взаимодействовать со своей УК

Еще в мае Минстрой РФ напомнил, что обязанность управляющей компании давать оперативный ответ на обращение жителей дома - это лицензионное требование.
Обновлено в 21:00
Хоккей

Овечкин получил приз лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ

Обновлено в 21:46
Шоу-бизнес

Матильда Шнурова рассказала, как помогла экс-мужу бросить пить

Матильда Шнурова после развода почти не рассказывала об отношениях с музыкантом.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе

Обновлено в 21:49
Экономика

Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд

Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Экономика

Россияне стали брать меньше микрозаймов

По его данным, суммы, которые россияне берут в кредит, выросли в среднем на 7%, но услугами МФО воспользовались на 110 тысяч человек меньше.
Обновлено в 20:40
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Общество

В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки

Обновлено 17 июня в 12:03
Наука

Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин

Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Общество

Nation (США): cамоубийство становится новой эпидемией в Америке (The Nation)

В США самоубийства происходят примерно каждые 12 минут.
Обновлено в 21:19
Экономика

Пособия на ребенка увеличат в сотни раз

В качестве одной из мер помощи родителям, сам размер пособия решено увеличить в сотни раз.
Обновлено в 07:25
Авто

Renault Trucks к 125-летию подготовила ограниченную серию тягачей

Renault Trucks отмечает свой 125-летний юбилей выпуском специальной серии из 125 седельных тягачей T High 1894 Edition.
Обновлено вчера в 04:25
Шоу-бизнес

Екатерина Кузнецова: «Похудела благодаря бойфренду»

Обновлено в 21:00
Политика

Мексика ратифицировала договор о свободной торговле с США и Канадой

Верхняя палата конгресса Мексики ратифицировала новый договор о свободной торговле с США и Канадой (USMCA).
Обновлено в 20:58
Здоровье

Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам

В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Украинская артиллерия нанесла массированный удар по Донецку

Подразделения ВСУ нанесли массированный артудар по Петровскому району Донецка, расположенному в западной части города, сообщили власти ДНР.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.
Обновлено в 20:35
Политика

Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская не считает Прохора Шаляпина альфонсом

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская не считает Прохора Шаляпина альфонсом.
Обновлено в 13:02
Кино

Начались съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.
Обновлено в 19:22
Кино

Вышел дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки»

На ютьюб-канале Central Partnership появился дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки», который снимает студия «Тритэ» Никиты Михалкова.
Обновлено в 12:46
Здоровье

В Минздраве ответили на опасения блогеров о мутациях из-за ГМО

Участники онлайн-дискуссий с хэштегом #ГМО и различными производными не стесняются в выражениях, называя утвержденные программой мероприятия «геноцидом», вспоминая эксперименты булгаковского профессора Преображенского и предрекая апокалипсис.
Обновлено в 10:07
Политика

Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17

Глава Крыма Сергей Аксенов, говоря о своем упоминании в докладе Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе, выводы которой в России уже называли голословными, заявил, что поддерживал и будет поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, а к крушению не имеет отношения: "ракеты не чистил, к запуску не готовил".
Обновлено в 21:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марко Джампаоло
Итальянский тренер
Итальянский тренер. Главный тренер клуба «Сампдория».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сампдория
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное