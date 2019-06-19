Футбол

«Милан» объявил о назначении ДжампаолоSoccer.ru 13:52

Марко Джампаоло стал новым главным тренером "Милана", как это и ожидалось. Контракт с 51-летним специалистом рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата тренера, по слухам, составит 2 млн евро.
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Джампаоло возглавил «Милан»

Советский спорт14:18

«Милан» объявил о назначении Джампаоло главным тренером

Sport24.ru13:52

«Милан» объявил о назначении Джампаоло на должность главного тренера

Чемпионат14:00

«Милан» объявил о назначении Джампаоло на пост главного тренера

Матч ТВ14:02

Официально: Джампаоло - главный тренер «Милана»

Sport.ru14:14

Марко Джампаоло возглавил «Милан»

Спорт-Экспресс13:59

Джампаоло – главный тренер «Милана»

Бомбардир.ру14:05
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