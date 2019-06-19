Футбол
«Милан» объявил о назначении ДжампаолоSoccer.ru 13:52
Марко Джампаоло стал новым главным тренером "Милана", как это и ожидалось. Контракт с 51-летним специалистом рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата тренера, по слухам, составит 2 млн евро.
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