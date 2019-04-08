«Милан» обещает тренеру Почеттино 350 миллионов евро на трансферыPravda.Ru 06:56

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино может получить 350 миллионов евро на трансферную кампанию, если согласится возглавить "Милан". Итальянский клуб сделал предложение тренеру "Тоттенхэма" и дал время подумать до конца сезона, сообщает The Sunday Mirror.

«Милан» обещает тренеру Почеттино 350 миллионов евро на трансферы

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