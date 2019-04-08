Футбол

«Милан» обещает Почеттино 300 млн фунтов на трансферыProstoProSport 04:46

Руководство «Милана» пытается переманить в команду главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, обещая ему 300 миллионов фунтов стерлингов на трансферы, сообщает Daily Mirror. Контракт 47-летнего аргентинского специалиста с английским клубом истекает 30 июня 2023 года.
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The Mirror: «Милан» готов выделить Покеттино 300 миллионов на летние трансферы

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«Милан» готов выделить Почеттино £300 млн на летние трансферы

Sport24.ru00:10
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