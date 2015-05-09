Футбол
«Милан» не забил в 4 матчах серии А подряд впервые с 1984 года
«Милан» не забил в 4 матчах серии А подряд впервые с 1984 годаSports.ru08:51
|40′
Джанлуиджи Доннарумма
Паоло Гильоне
|41′
Лоренцо Крисетиг
|54′
Паоло Гильоне
Франческо Дзампано
|74′
|74′
Самуэль Кастильехо
Диего Лаксальт
|74′
Давиде Калабрия
Андреа Конти
Лоренцо Ариаудо
Бартош Саламон
|76′
Андреа Пинамонти
Даниэль Чиофани
|80′
|36%
|Владение мячом
|64%
|75%
|Процент точных передач
|86%
|5
|Удары в сторону ворот
|10
|6
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|6
|7
|Отборы
|6
|10
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Фрозиноне
Расстановка 3‑5‑2
57
Спортьелло
6
Голданига
27
Саламон
32
Крайнц
17
Дзампано
66
Чибса
8
Майелло
88
Крисетиг
33
Бегетто
28
Чиано
9
Чиофани
99
Доннарумма
12
Конти
22
Мусаччио
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
14
Бакайоко
10
Чалханоглу
93
Лаксальт
9
Игуаин
63
Кутроне
Милан
Расстановка 4‑3‑3
«Милан» сыграл вничью с «Фрозиноне» (0:0) в матче 18-го тура серии А. Миланский клуб не может забить гол в чемпионате Италии на протяжении четырех игр подряд.
Sports.ru08:51
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