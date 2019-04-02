Футбол

«Милан» не сумел на своем поле обыграть «Удинезе»Sport24.ru 14:57

Милан — Удинезе
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Джанлуиджи Доннарумма
Хосе Мануэль Рейна
11′
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
41′
Кшиштоф Пионтек
44′
46′
Самир
Бен Уилмот
55′
Хидде Тер Авест
Стефано Окака-Чука
65′
Кевин Лазанья
Иньяцио Абате
Давиде Калабрия
67′
76′
Валон Бехрами
Роландо Мандрагора
В матче 30-го тура итальянской Серии A «Милан» дома сыграл вничью с «Удинезе». Встреча завершилась со счетом 1:1. Россонери вышли вперед в конце первого тайма: на 44-й минуте отличился Кшиштоф Пентек, забивший свой 20-й гол в текущем первенстве.
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