«Милан» не сумел на своем поле обыграть «Удинезе»Sport24.ru 14:57

В матче 30-го тура итальянской Серии A «Милан» дома сыграл вничью с «Удинезе». Встреча завершилась со счетом 1:1. Россонери вышли вперед в конце первого тайма: на 44-й минуте отличился Кшиштоф Пентек, забивший свой 20-й гол в текущем первенстве.

«Милан» не сумел на своем поле обыграть «Удинезе»

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