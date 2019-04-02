«Милан» не смог обыграть «Удинезе» в матче Серии АRT на русском 15:16

"Милан" сыграл вничью с "Удинезе" в матче 30-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на "Сан Сиро", завершилась со счётом 1:1. В составе россонери на 44-й минуте забил Кшиштоф Пёнтек. «Удинезе» ответил голом Кевина Ласаньи на 64-й минуте.

«Милан» не смог обыграть «Удинезе» в матче Серии А

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