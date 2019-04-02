Футбол

«Милан» не смог обыграть «Удинезе» в матче Серии АRT на русском 15:16

Милан — Удинезе
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Джанлуиджи Доннарумма
Хосе Мануэль Рейна
11′
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
41′
Кшиштоф Пионтек
44′
46′
Самир
Бен Уилмот
55′
Хидде Тер Авест
Стефано Окака-Чука
65′
Кевин Лазанья
Иньяцио Абате
Давиде Калабрия
67′
76′
Валон Бехрами
Роландо Мандрагора
"Милан" сыграл вничью с "Удинезе" в матче 30-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на "Сан Сиро", завершилась со счётом 1:1. В составе россонери на 44-й минуте забил Кшиштоф Пёнтек. «Удинезе» ответил голом Кевина Ласаньи на 64-й минуте.
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