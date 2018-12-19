Футбол

«Болонья» и «Милан» не выявили победителя
REGNUM
23:02

Болонья — Милан
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ренато Далль'Ара»
40′
Давиде Калабрия
Федерико Сантандер
42′
Маттиас Сванберг
Блерим Джемаили
61′
61′
Патрик Кутроне
Самуэль Кастильехо
73′
Тьемуэ Бакайоко
76′
Тьемуэ Бакайоко
78′
Хакан Чалханоглу
Хосе Маури
Андреа Поли
Риккардо Орсолини
82′
83′
Франк Кессиэ
Филип Хеландер
84′
85′
Сусо
Диего Лаксальт
Федерико Сантандер
Маттиа Дестро
90′+1′
90′+4′
Алессио Романьоли
В матче 16-го тура чемпионата Италии «Болонья» и «Милан» сыграли вничью. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM23:02

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«Болонья» дома сыграла вничью с «Миланом»

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«Болонья» — «Милан» — 0:0. Видеообзор матча 16-го тура чемпионата Италии

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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:20, Ашберн
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