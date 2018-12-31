Футбол

«Милан» не может позволить себе трансфер за Фабрегаса
REGNUM
01:00

По данным издания, клуб из Милана не моет позволить себе трансферных денежных трат по причине наличия проблем финансового фэйр-плэй.
REGNUM01:00

Подробнее о событии

«Милан» не готов платить за Фабрегаса

Матч ТВ01:20

«Милан» готов пригласить Фабрегаса только бесплатно и просит игрока договориться с «Челси»

Sports.ruвчера в 16:45

«Милан» не будет выкупать контракт Фабрегаса

Евро-футбол.рувчера в 16:15

«Милан» готов взять Фабрегаса только бесплатно

Чемпионатвчера в 14:55

«Фенербахче» претендует на Фабрегаса

Soccer.ruвчера в 14:46

«Милан» не хочет тратить деньги на покупку Фабрегаса, игрок может перейти в «Фенербахче»

Спорт-Экспрессвчера в 17:12

«Милан» не готов платить «Челси» за Фабрегаса

Sport24.ruвчера в 16:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Происшествия

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие

Государственные испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году

Российский танк Т-14 на платформе "Армата" в следующем году пройдет государственные испытания в научно-исследовательских институтах Минобороны России, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.
Обновлено в 00:01
Политика

На Украине стартовала президентская избирательная кампания

На Украине официально начался избирательный процесс очередных выборов президента страны.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал свою вину

Мужчина, задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней москвички, выехавшей на своей машине из столицы в Тулу и взявшей попутчика, признался в убийстве.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

Глава МЧС России вылетит в Магнитогорск по поручению Путина

Обновлено вчера в 23:13
Общество

Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов

"Тридцатого декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов - статс-секретарь – заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

СК возбудил дело по факту обрушения подъезда дома в Магнитогорске

Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске после взрыва газа.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика

Украине предсказали огромные убытки от расширения российских санкций

Украина может понести миллиардный убыток из-за расширения санкций России, заявил украинский политолог Михаил Погребинский.
Обновлено вчера в 23:42
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России одержала волевую победу над Швейцарией на молодежном чемпионате мира в Канаде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:36
Хоккей

Россия забросила Швейцарии 7 шайб и победила

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу

Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка

Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

МВД: Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar задержан под Владимиром

Мужчину, подозреваемого в причастности к пропаже москвички, которая ехала в Тулу на автомобиле, задержали под Владимиром.
Обновлено вчера в 08:43
Армия и оружие

Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Петербурге

В сети появилось видео с места ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате которого один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов.
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие

Великобритания анонсировала открытие новых военных баз

Обновлено вчера в 13:47
Музыка

Скончался вокалист группы Walk off the Earth Майк Тейлор

Занимавший в инди-группе из Канады позицию клавишника и вокалиста Майк Тейлор умер вследствие естественных причин.
Обновлено в 01:00
Политика

Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против России

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал постепенную отмену антироссийских санкций в случае урегулирования конфликта на Донбассе, пишет в воскресенье, 30 декабря, немецкая газета Rheinische Post.
Обновлено вчера в 13:21
Спорт

Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»

Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем лыжной гонки раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» 2019 в итальянской коммуне Тоблах, сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.
Обновлено вчера в 10:20
Транспорт

МВД привяжет автономера к месту регистрации

МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.
Обновлено 29 декабря в 11:12
Происшествия

Власти помогут с жильём пострадавшим в Магнитогорске

Власти могут приобрести новые квартиры для семей, которые остались без жилья после взрыва в Магнитогорске, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным

Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие

Курды отказались сложить оружие до окончания кризиса в Сирии

«Отряды народной самообороны» не откажутся от вооруженной борьбы до окончательного урегулирования политического кризиса в Сирии.
Обновлено вчера в 21:21
Общество

Южная Корея откажется от пластиковых пакетов

В Южной Корее запретят пластиковые пакеты в супермаркетах и торговых точках. Об этом сообщает агентство «Ренхап».
Обновлено вчера в 23:39
Теннис

Касаткина уступила Биррелл в первом раунде турнира в Брисбене

Обновлено в 00:05
Экономика

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать после Нового года

С 9 января 2019 года начнут действовать новые тарифы ОСАГО. Указание Центробанка о них зарегистрировал Минюст РФ.
Обновлено 29 декабря в 10:53
Происшествия

На берега Курил выбросило тонны селедки

На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.
Обновлено вчера в 11:53
Хоккей

Брагин: не удалось начало в игре со Швейцарией, но вытащили матч

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу своих подопечных в матче со Швейцарией в рамках молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде.
Обновлено в 01:02
Путешествия

Туристов в Венеции обложат новым налогом

27 декабря сообщалось, что иностранные туристы, приезжающие в Турцию, с 1 января 2019 года будут обложены специальным сбором на обеспечение безопасности.
Обновлено вчера в 20:10
Здоровье

Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Обновлено вчера в 22:25
ещё по теме
Сеск Фабрегас
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Испании. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное