Футбол

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезонеЧемпионат 14:18

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera. По информации источника, «Милан» близок к достижению соглашения с УЕФА. Ожидается, что компромисс удовлетворит УЕФА и даст время «Милану» для решения проблем с финансовым фэйр-плей.
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«Милан» готов пропустить Лигу Европы — 2019/20, чтобы избежать наказания за нарушение ФФП

Sport24.ru13:58

Источник: «Милан» не сыграет в Лиге Европы-2019/20

Советский спорт13:50

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне

Чемпионат14:18

СМИ: «Милан» близок к исключению из Лиги Европы

Матч ТВ14:30

СМИ: «Милан» близок к исключению из Лиги Европы

Sportbox.RU14:30

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне

Soccer.ru14:55

В среду УЕФА может объявить об исключении «Милана» из Лиги Европы

Евро-футбол.ру14:02
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
Происшествия

В Испании задержаны «поставщики» украинских секс-рабынь

В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, которых обвиняют в принуждении женщин к занятиям проституцией.
Обновлено в 15:09
Политика

Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в стране

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.
Обновлено в 07:10
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Энергетика

Правительство объяснило рост цен на бензин

Оптовые цены на бензин в России выросли на 17 процентов с 31 декабря 2018 года, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства России.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Общество

В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост

Обновлено в 13:44
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Футбол

Комличенко назвал футболиста, с которым бы хотел провести 24 часа

Обновлено в 14:59
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Политика

Зеленский придумал, что скажет Владимиру Путину при первом контакте

Европейские журналисты спросили у президента Украины, что первое он скажет Владимиру Путину при их первом контакте.
Обновлено в 01:36
Политика

Кадыров вышел на связь с МКС и попросил не приглашать его в космос

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел сеанс прямой связи с находящимся на борту Международной космической станции командиром экипажа Олегом Кононенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения

18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:16
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Технологии

Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»

«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие

Блиндажи ВСУ сгорели вместе с солдатами в Донбассе

Обновлено в 14:41
Футбол

Эмерсон рассказал, как Азар попрощался с игроками «Челси» в WhatsApp

Защитник "Челси" Эмерсон рассказал, как вингер Эден Азар попрощался с партнёрами в чате WhatsApp перед трансфером в "Реал".
Обновлено в 13:53
Спорт

РУСАДА: в допинговом скандале в Чувашии оказались замешаны дети

Дети оказались причастны к допинговому скандалу в спортивном училище Чувашии, сообщает РБК со ссылкой на заместителя директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.
Обновлено вчера в 11:05
Шоу-бизнес

Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья Шукшиных

Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта.
Обновлено в 05:20
Общество

Собянин открыл в «Лужниках» дворец гимнастики

Обновлено в 10:20
Музыка

У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления

С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Испании обезвредили группировку, финансировавшую террористов в Сирии

Десять человек задержаны в Испании по подозрению в финансировании исламистских террористов в Сирии и отмывании денег, сообщило МВД страны.
Обновлено в 15:04
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 09:00
Общество

Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку

Сотрудники хлебокомбината в подмосковном Сергиевом Посаде прекратили голодовку, которую объявили из-за невыплаты зарплаты, заявил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Сергей Крыжевский.
Обновлено в 11:30
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Космос

В Роскосмосе сообщили о согласовании большинством ведомств концепции программы «Сфера»

Большая часть заинтересованных ведомств уже согласовала концепцию программы глобальной спутниковой системы "Сфера".
Обновлено вчера в 18:40
Политика

В партии Зеленского рассказали, как хотят вернуть Донбасс

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил во вторник, что власти Украины намерены возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса не "пушками", а "информационным оружием".
Обновлено в 14:03
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Турин. Образован 3 декабря 1906 года. 7-кратный чемпион Италии. В Италии «Торино» считается одним из самых успешных клубов, особенно за период 1942-1949 гг., когда «Торино» доминировал в Европе и завоевал 5 чемпионских титулов Серии А подряд.
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