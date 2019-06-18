Футбол
«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезонеЧемпионат 14:18
«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera. По информации источника, «Милан» близок к достижению соглашения с УЕФА. Ожидается, что компромисс удовлетворит УЕФА и даст время «Милану» для решения проблем с финансовым фэйр-плей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 21:34, Вашингтон
Экономика
Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей - исследование
Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей, сильнее всего вырос объем безналичных покупок велосипедов, самокатов и детской воды — на 42%, сказано в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Обновлено в 20:15
Происшествия
Перепуганные пассажиры рейса в Таиланд устроили бунт в Новосибирске
Обновлено вчера в 18:39
Общество
В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности
Минэкономразвития предложило внести изменения в российское законодательство, которые позволили бы изымать земельные участки у людей в случае несоблюдения ими правил пожарной безопасности, в частности за скопление мусора и сухого сорняка.
Обновлено в 02:52
Гаджеты
Сеть «Эльдорадо» начала продажи телевизоров своего бренда Hi
Торговая сеть «Эльдорадо», специализирующаяся на реализации бытовой техники и электроники, начала продажи продукции собственной линейки Hi (бренд Hitechnic).
Обновлено в 15:14
Экономика
В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями
В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено в 14:57
Общество
В России малоимущими перестанут считать людей с жильем и огородом
Как следует из представленных докладов, региональные власти считают необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись.
Обновлено вчера в 05:10
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес
С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева
Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Баскетбол
ЦСКА объявил об уходе Нандо Де Коло
Московский ЦСКА объявил о расставании с 31-летним французским защитником Нандо Де Коло, контракт которого с клубом истек.
Обновлено в 09:33
Общество
Нет договора - нет воды. Жители Вихоревки и новая ресурсоснабжающая организация ищут общий язык
С 1 мая в Вихоревке начала работу новая управляющая компания, которая в том числе является поставщиком воды для летнего водопровода.
Обновлено в 04:27
Футбол
Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»
Обновлено в 11:12
Общество
Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом
По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
Обновлено в 20:09
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова похудела на 25 кило, отказавшись от трех продуктов
Телеведущая раскрыла секрет стройной фигуры. Анфиса Чехова пару лет назад поразила поклонников, экстремально похудев.
Обновлено в 10:45
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Музыка
Микелла Абрамова и Ержан Максим записали песню
Обновлено в 21:26
Общество
Россияне в мае отказывались от кофе и шоколада в пользу продуктов дачного сезона - «Ромир»
Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости.
Обновлено в 20:20
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Футбол
Мишель Платини задержан по подозрению в коррупции
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и экс-капитан французской сборной Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Происшествия
На трассе в Подмосковье столкнулись 11 машин
Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на Ярославском шоссе в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.
Обновлено в 20:11
Политика
Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок
Президент США Дональд Трамп официально объявил о намерениях баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2020 году.
Обновлено в 21:11
Авто
Реальные продажи машин в мае упали на 18%
По данным регистраций, в мае продажи снизились сразу на 18%. Расхождение доходит до 10% и не может объясняться сезонностью.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для отчистки труб «Крот».
Обновлено в 21:09
Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Политика
Россия поставит США самолёты-амфибии Бе-200
В 2020–2021 году Россия планирует поставить в США десять самолётов-амфибий Бе-200.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду
Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду Надя Пескова одержала первую крупную победу.
Обновлено в 13:33