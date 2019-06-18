«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезонеЧемпионат 14:18

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera. По информации источника, «Милан» близок к достижению соглашения с УЕФА. Ожидается, что компромисс удовлетворит УЕФА и даст время «Милану» для решения проблем с финансовым фэйр-плей.

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне

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