Футбол
«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезонеЧемпионат вчера в 14:18
«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera. По информации источника, «Милан» близок к достижению соглашения с УЕФА. Ожидается, что компромисс удовлетворит УЕФА и даст время «Милану» для решения проблем с финансовым фэйр-плей.
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«Милан» готов пропустить Лигу Европы — 2019/20, чтобы избежать наказания за нарушение ФФП
Sport24.ruвчера в 13:58
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Общество
Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток
Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО «Сочинский дельфинарий» виновным в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток в Приморье и назначил штраф в размере 37,6 млн рублей.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)
В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Зеленский прокомментировал нежелание помочь трясущейся Меркель
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Алибасов дал первое интервью после госпитализации
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
В Москве задержана банда подпольных банкиров
Полицейские задержали в Москве банду подпольных банкиров. Они незаконно обналичили свыше 37 миллионов рублей.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Все цыгане покинули Чемодановку
Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.
Обновлено 17 июня в 15:37
Наука
Россия и США не проводили опытов по зачатию в космосе
Опытов по зачатию ребенка в космосе не проводилось, у России даже не было такой возможности, а ученые США не стали бы рисковать здоровьем ребенка, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Авто
Эксперты назвали самые медленные автомобили в мире
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Международная следственная группа назовет сегодня в Нидерландах причастных к крушению Боинга, сбитого в Донбассе
Следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, в мае прошлого года официально обвинила Россию в крушении малазийского самолета.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Мадуро назвал стоимость организации покушения на него в 2018 году
Обновлено вчера в 22:36
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 13:52
Космос
След мощного взрыва обнаружили на Марсе
Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку
В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено 17 июня в 23:00
Экономика
Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»
Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено вчера в 08:24
Энергетика
Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензин
Правительство пояснило, что статистика Росстата по росту цен на бензин на 17% относится к оптовым ценам, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 14:51
Общество
В России ввели новые штрафы за лесные пожары
По словам специалистов, 80% лесных пожаров происходит по вине людей. Каждый год для предотвращения подобных происшествий вводится режим ЧС.
Обновлено в 00:01
Футбол
Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями
В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол
Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках
Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
В Крыму создан первый взвод туристической полиции
Обновлено в 00:25
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено вчера в 04:33
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол
Арестован экс-президент УЕФА Мишель Платини, его обвиняют в коррупции
Комиссия по этике ФИФА признала Платини виновным и настояла на его отставке с поста президента УЕФА в 2015 году.
Обновлено вчера в 04:55