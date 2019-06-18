Футбол

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезонеЧемпионат вчера в 14:18

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera. По информации источника, «Милан» близок к достижению соглашения с УЕФА. Ожидается, что компромисс удовлетворит УЕФА и даст время «Милану» для решения проблем с финансовым фэйр-плей.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Милан» готов пропустить Лигу Европы — 2019/20, чтобы избежать наказания за нарушение ФФП

Sport24.ruвчера в 13:58

Источник: «Милан» не сыграет в Лиге Европы-2019/20

Советский спортвчера в 13:50

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне

Soccer.ruвчера в 14:55

«Милан» откажется от участия в ЛЕ в следующем сезоне в обмен на время для решения проблем с ФФП

Sports.ruвчера в 15:35

«Милан» попросил УЕФА о пропуске сезона в Лиге Европы?

Спорт-Экспрессвчера в 15:38

СМИ: «Милан» близок к исключению из Лиги Европы

Матч ТВвчера в 14:30

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне

Чемпионатвчера в 14:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Общество

Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО «Сочинский дельфинарий» виновным в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток в Приморье и назначил штраф в размере 37,6 млн рублей.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика

Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)

В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
Обновлено вчера в 18:17
Политика

Зеленский прокомментировал нежелание помочь трясущейся Меркель

Обновлено вчера в 23:51
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено вчера в 16:34
Общество

Алибасов дал первое интервью после госпитализации

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

В Москве задержана банда подпольных банкиров

Полицейские задержали в Москве банду подпольных банкиров. Они незаконно обналичили свыше 37 миллионов рублей.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Все цыгане покинули Чемодановку

Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.
Обновлено 17 июня в 15:37
Наука

Россия и США не проводили опытов по зачатию в космосе

Опытов по зачатию ребенка в космосе не проводилось, у России даже не было такой возможности, а ученые США не стали бы рисковать здоровьем ребенка, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Авто

Эксперты назвали самые медленные автомобили в мире

Обновлено вчера в 22:34
Политика

Международная следственная группа назовет сегодня в Нидерландах причастных к крушению Боинга, сбитого в Донбассе

Следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, в мае прошлого года официально обвинила Россию в крушении малазийского самолета.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

Мадуро назвал стоимость организации покушения на него в 2018 году

Обновлено вчера в 22:36
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту

«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 13:52
Космос

След мощного взрыва обнаружили на Марсе

Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку

В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России

Обновлено вчера в 22:32
Общество

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено 17 июня в 23:00
Экономика

Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»

Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено вчера в 08:24
Энергетика

Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензин

Правительство пояснило, что статистика Росстата по росту цен на бензин на 17% относится к оптовым ценам, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 14:51
Общество

В России ввели новые штрафы за лесные пожары

По словам специалистов, 80% лесных пожаров происходит по вине людей. Каждый год для предотвращения подобных происшествий вводится режим ЧС.
Обновлено в 00:01
Футбол

Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой

Обновлено вчера в 22:59
Экономика

В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями

В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках

Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

В Крыму создан первый взвод туристической полиции

Обновлено в 00:25
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено вчера в 04:33
Происшествия

В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол

Арестован экс-президент УЕФА Мишель Платини, его обвиняют в коррупции

Комиссия по этике ФИФА признала Платини виновным и настояла на его отставке с поста президента УЕФА в 2015 году.
Обновлено вчера в 04:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное