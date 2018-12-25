Футбол

«Милан» начал переговоры по поводу приобретения Ирвинга Лосано
Sport24.ru
вчера в 23:39

«Милан» проявляет интерес к нападающему ПСВ и сборной Мексики Иврингу Лосано.
Sport24.ruвчера в 23:39

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«Милан» может приобрести полузащитника ПСВ за 40 миллионов евро

Матч ТВ00:18

«Милан» может приобрести полузащитника ПСВ за 40 миллионов евро

Sportbox.RU00:18

«Милан» начал переговоры по поводу приобретения Ирвинга Лосано

Sport24.ruвчера в 23:39

СМИ: «Милан» интересуется Лосано, ПСВ хочет 40 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 22:16

«Милан» заинтересован в Лосано. ПСВ готов продать мексиканца за 40 миллионов

Бомбардир.рувчера в 23:23

«Милан» хочет подписать зимой Лосано. ПСВ не продаст вингера дешевле 40 млн евро

Sports.ruвчера в 22:10
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Авто

Мантуров назвал дату старта массовой продажи автомобиля Aurus

Мантуров добавил, что массовая сборка автомобилей будет налажена на мощностях Sollers в ОЭЗ «Алабуга» Елабужского района Татарстана.
Обновлено в 00:29
Экономика

Силуанов заявил о необходимости реформирования Росстата

Росстат нуждается в реформировании и обновлении методов работы, считает первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу

Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском

В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной

Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено вчера в 23:29
Транспорт

Лимит скорости на российских дорогах задумали повысить

На платных трассах М-4 и М-11 лимит повысят до 130 километров в час на новых участках.
Обновлено вчера в 20:59
Общество

Роскачество определило лучшее шампанское

Лучшее российское шампанское определили в Роскачестве в рамках реализации проекта "Винный гид России" и масштабного исследования отечественного вина в его рамках.
Обновлено в 00:00
Экономика

Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб

«Останкино» подало в октябре—ноябре к главному подрядчику «Первого канала» группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, уточняет издание со ссылкой на картотеку суда.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Приплывшего на Чукотку американца отправили в Москву

Судебные приставы доставили в Москву гражданина США Джона Мартина, в августе приплывшего на Чукотку на лодке и задержанного сотрудниками российской погранслужбы, сообщает пресс-служба судебных приставов по Чукотскому автономному округу.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Украинский генерал назвал Киев «раздражителем» для Европы и Америки

Экс-министр обороны Украины генерал Александр Кузьмук заявил, что Киев постепенно утрачивает поддержку Запада.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие

Корвет «Громкий» передали в состав Тихоокеанского флота

Корвет проекта 20380 "Громкий" во вторник передан в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Ливерпуле

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском Ливерпуле, сообщает Daily Star. Уточняется, что инцидент произошел возле ночного клуба.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия

В Мексике назвали причину крушения вертолёта с губернатором

Министр безопасности Мексики Альфонсо Дурасо назвал причину крушения вертолёта, в результате которого погибли губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо и её супруг Рафаэль Морено Валье.
Обновлено в 00:13
Политика

Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО

Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

В РАН оценили сообщения о падении метеорита в Хабаровском крае

Член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель ИВЭП ДВО РАН Борис Воронов в беседе с ИА «Хабаровский край» оценил сообщения о падении метеорита в Верхнебуреинском районе.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

Число погибших в результате атаки в Кабуле увеличилось до 43 человек

По меньшей мере 43 человека погибли, еще 10 получили ранения в результате атаки боевиков у правительственного здания в Кабуле, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Афганистана Вахида Маджруха.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

ФСИН подтвердила использование рабского труда в мордовской колонии

Обновлено вчера в 10:59
Культура

Кевин Спейси записал видеообращение от лица героя «Карточного домика»

Обновлено вчера в 19:36
Политика

Варфоломей рассказал, что «взял у Порошенко конфеты» за автокефалию

Константинопольский патриарх Варфоломей во время разговора с детьми пошутил, что за предоставление автокефалии украинской церкви он взял с фабрики украинского президента Петра Порошенко "много конфет и шоколада" Как сообщает РИА Новости, такое заявление Варфоломей сделал в ходе встречи с детьми, которые пришли колядовать в Фанар.
Обновлено вчера в 23:13
Транспорт

Движение по первым 190 км новой трассы «Таврида» в Крыму откроют 31 декабря

Автомобильное движение по двум полосам новой трассы "Таврида" на участке от Керчи до Симферополя будет открыто в ночь на 31 декабря.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Русгидро подтвердили информацию о полном перекрытии русла реки Бурея

Обновлено вчера в 10:20
Наука

Ученые установили причину гибели шумерской цивилизации

Климатологи из Оксфордского университета установили причину внезапного исчезновения одной из древнейших цивилизаций мира — шумеров.
Обновлено вчера в 16:11
Политика

«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок.
Обновлено вчера в 13:15
Общество

Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации

Если пациент пройдет в поликлинике диспансеризацию или профосмотр, то его в обязательном порядке поставят на учет в медучреждении, чтобы следить за его здоровьем.
Обновлено в 00:30
Политика

Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения имеет важное значение как для Москвы, так и для Минска.
Обновлено вчера в 12:19
Спорт

Евгения Медведева жестко ответила на предложение сменить гражданство

До сих пор не утихают разговоры и комментарии относительно череды неудачных выступлений на различных стартах звезды российского фигурного катания Евгении Медведевой.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию

16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 15:31
Космос

Космонавт Артемьев рассказал следователям о дыре в «Союзе»

Обновлено вчера в 05:36
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Мексиканский футболист, вингер клуба ПСВ и сборной Мексики. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионата мира 2018 года.
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Нидерландский футбольный клуб из города Эйндховен. Основан 31 августа 1913 года как команда сотрудников компании Philips. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Филипс», его вместимость - 35 тысяч зрителей.
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