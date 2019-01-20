Футбол

«Милан» на выезде обыграл «Дженоа»Soccer.ru 10:55

Дженоа — Милан
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
8′
Фабио Борини
14′
Кристиан Сапата
Андреа Конти
Кристиан Ромеро
41′
45′+1′
Патрик Кутроне
58′
Лукас Пакета
Горан Пандев
Фавилли Андреа
58′
Эстебан Ролон
70′
72′
Фабио Борини
Давиде Бираски
Педру Перейра
76′
Эрвин Зуканович
77′
79′
Хакан Чалханоглу
Хосе Маури
83′
Сусо
Мигел Велозу
Никола Дальмонте
84′
88′
Сусо
Самуэль Кастильехо
«Милан» одержал победу над «Дженоа» в матче 20-го тура чемпионата Италии. «Милан» (34 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице, «Дженоа» (20 очков) идет на 14-й строчке.
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