Футбол
«Милан» на выезде обыграл «Дженоа»Soccer.ru вчера в 10:55
|8′
Фабио Борини
|14′
Кристиан Сапата
Андреа Конти
Кристиан Ромеро
|41′
|45′+1′
Патрик Кутроне
|58′
Лукас Пакета
Горан Пандев
Фавилли Андреа
|58′
Эстебан Ролон
|70′
|72′
Фабио Борини
Давиде Бираски
Педру Перейра
|76′
Эрвин Зуканович
|77′
|79′
Хакан Чалханоглу
Хосе Маури
|83′
Сусо
Мигел Велозу
Никола Дальмонте
|84′
|88′
Сусо
Самуэль Кастильехо
|39%
|Владение мячом
|61%
|79%
|Процент точных передач
|86%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|7
|–
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|6
|11
|Отборы
|9
|15
|Фолы
|16
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Дженоа
Расстановка 4‑4‑2
97
Раду
32
Перейра
17
Ромеро
87
Зуканович
4
Кришито
22
Лазович
18
Ролон
26
Дальмонте
24
Бесса
11
Куаме
39
Фавилли
99
Доннарумма
20
Абате
12
Конти
22
Мусаччио
68
Родригес
39
Пакета
14
Бакайоко
4
Маури
7
Кастильехо
63
Кутроне
11
Борини
Милан
Расстановка 4‑3‑3
«Милан» одержал победу над «Дженоа» в матче 20-го тура чемпионата Италии. «Милан» (34 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице, «Дженоа» (20 очков) идет на 14-й строчке.
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Дженоа - Милан. Прогноз на матч Серии А: букмекеры недооценивают «грифонов»
Sport-place19 января в 06:31
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