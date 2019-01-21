Футбол

«Милан» на выезде обыграл «Дженоа»Soccer.ru вчера в 10:55

Дженоа — Милан
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Луиджи Феррарис»
8′
Фабио Борини
14′
Кристиан Сапата
Андреа Конти
Кристиан Ромеро
41′
45′+1′
Патрик Кутроне
58′
Лукас Пакета
Горан Пандев
Фавилли Андреа
58′
Эстебан Ролон
70′
72′
Фабио Борини
Давиде Бираски
Педру Перейра
76′
Эрвин Зуканович
77′
79′
Хакан Чалханоглу
Хосе Маури
83′
Сусо
Мигел Велозу
Никола Дальмонте
84′
88′
Сусо
Самуэль Кастильехо
«Милан» одержал победу над «Дженоа» в матче 20-го тура чемпионата Италии. «Милан» (34 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице, «Дженоа» (20 очков) идет на 14-й строчке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Милан» на выезде обыграл «Дженоа» и поднялся в зону Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 11:02

Голы Борини и Сусо помогли «Милану» обыграть «Дженоа»

Матч ТВвчера в 10:56

«Милан» одержал выездную победу над «Дженоа»

LiveSport.ruвчера в 10:59

«Милан» победил в двух матчах серии А подряд впервые с ноября

Sports.ruвчера в 11:14

«Милан» победил «Дженоа» и поднялся в зону Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 10:54

«Милан» переиграл «Дженоа» и попал в зону попадания ЛЧ

Спорт-Экспрессвчера в 11:00

Дженоа - Милан. Прогноз на матч Серии А: букмекеры недооценивают «грифонов»

Sport-place19 января в 06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Происшествия

Растет число погибших при пожаре на судах в Керченском проливе

Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак

В кафе в центре Москвы подрались актер Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Шансов найти выживших в ЧП в Черном море не осталось

Обновлено в 00:38
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано во вторник у побережья Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Из арбитражного суда Петербурга эвакуировали сто человек

Сто человек эвакуировали из арбитражного суда в Петербурге в связи с возгоранием на пятом этаже здания на Суворовском проспекте, сообщил РИА Новости представитель городского управления МЧС.
Обновлено в 02:20
Транспорт

В Госдуме предложили продавать невозвратные билеты в плацкарт

Обновлено вчера в 20:17
Общество

Образование уже не играет большой роли при поиске работы

Как пояснил "Российской газете" президент Superjob Алексей Захаров, работодатели сегодня обращают внимание на реальные достижения соискателей.
Обновлено в 00:10
Наука

Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Обновлено вчера в 07:14
Экономика

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» договорились о слиянии

Бенефициары крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» договорились о слиянии компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
Обновлено вчера в 10:13
Общество

Названы самые востребованные профессии 2018 года в России

По итогам 2018 года самыми востребованными в России стали профессии в сфере образования и бухгалтерского учета, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, ссылаясь на данные аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Москве из-за пожара в общежитии эвакуировали около тысячи человек

В Москве из-за пожара в здании на улице Плещеева, 15в были эвакуированы около тысячи человек.
Обновлено в 01:26
Общество

В Пензенской области завели дело из-за кроватей из досок в больнице

Против главного врача Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области возбудили административное дело, после того как пациентов разместили на кроватях из досок и стульев, передает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Светлану Артамонову.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Росморречфлот заявил о 10 погибших при пожаре на судах в Черном море

Жертвами пожара на двух танзанийских кораблях в Черном море стали 10 человек, сообщили представители Росморречфлота.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика

ЦБ забрал на санацию еще один крупный банк

ЦБ забрал Московский индустриальный банк на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Обновлено в 02:20
Происшествия

Суд в Токио отказался освободить Карлоса Гона под залог

Суд в Токио отклонил ходатайство защиты бывшего председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона об освобождении под залог, передает Reuters.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

Прокуратура отказалась блокировать Ozon.ru за торговлю лекарствами

Московская прокуратура и Роскомнадзор не нашли оснований для блокировки сайта онлайн-магазина Ozon.ru, который с октября прошлого года дистанционно торгует лекарствами, сообщает Коммерсантъ.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Новосибирске прогремел взрыв в отделении банка

Инцидент произошел около пяти утра во вторник в помещении с круглосуточным доступом к банкоматам банка "Открытие".
Обновлено в 00:26
Общество

В Москве ночь на 22 января стала самой холодной с начала года

Ночь на 22 января в Москве стала самой холодной с начала 2019 года, температура воздуха в столице опустилась до минус 15,7 градуса, сообщили РБК в Московском метеобюро.
Обновлено в 01:57
Экономика

Георгий Бовт о том, как россияне мечтают о списании долгов за газ

Общественность взбудоражена: как так, грозненский районный суд списал 9 млрд рублей долгов жителям республики по платежам за газ.
Обновлено вчера в 01:10
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать минтай

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору минтая — маложирной рыбы с белым мясом.
Обновлено в 01:02
Общество

Мария Бутина вышла на связь с родными

Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной Валерий рассказал, что дочь связалась с родственниками после недельного перерыва.
Обновлено в 00:26
Здоровье

Язык из тканей предплечья восстановили мужчине кубанские онкологи

Врач заподозрил рак и направил мужчину к онкологу. В Краснодарском краевом онкодиспансере поставили диагноз — рак языка третьей стадии.
Обновлено в 01:11
Происшествия

В Иркутске самолет до Пхукета прекратил взлет из-за сбоя в двигателе

Обновлено в 01:42
Финансы

Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет

Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 13:59
Интернет

Франция оштрафовала Google на 50 млн евро

Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) Франции оштрафовала американскую корпорацию Google на 50 миллионов евро.
Обновлено вчера в 10:46
Технологии

Найденное на побережье Австралии загадочное существо удивило Сеть

На одном из пляжей в Новом Южном Уэльсе в Австралии местные жители обнаружили загадочное существо, фотографии которого разместили в Сети.
Обновлено в 02:00
Общество

Из-за гололедицы автомобилистов Москвы попросили пересесть на метро

Автовладельцам Москвы посоветовали сегодня, 22 января, отказаться от личного автотранспорта и пересесть на общественный.
Обновлено в 00:45
Технологии

WhatsApp ввел ограничение количества пересылаемых сообщений

Как сообщает BBC, теперь в WhatsApp нельзя переслать одно сообщение более пяти раз.
Обновлено вчера в 09:10
Кино

Французский актер Франсуа Перро умер в пригороде Парижа

Как сообщает Le Figaro, он ушел из жизни в возрасте 94 лет в пригороде Парижа Ливри-Гаргане. Перро родился 26 февраля 1924 года.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

Полицейские спасли замерзающую пятилетнюю девочку в Красноярском крае

Обновлено в 01:19
ещё по теме
Дженоа
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя, в одноимённой провинции в регионе Лигурия. «Дженоа» является старейшим и одним из наиболее титулованных клубов Италии, команда 9 раз выигрывала чемпионат Италии. Генуэзцы доминировали в Италии во время проведения любительских чемпионатов, с 1898 по 1900 годы «Грифоны» выиграли три первых розыгрыша чемпионата Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное