Футбол

«Милан» на своем поле разгромил «Кальяри»РИА Новости 16:35

Милан — Кальяри
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лука Чеппителли
13′
Лукас Пакета
22′
Кшиштоф Пентек
62′
Кшиштоф Пентек
Патрик Кутроне
65′
Давиде Калабрия
Андреа Конти
66′
68′
Симоне Падоин
Алессандро Дейола
75′
Паоло Панкрацио Фараго
76′
Артур Ионица
Кирил Десподов
Хакан Чалханоглу
Фабио Борини
77′
80′
Жуан Педро
Филип Брадарич
Футболисты "Милана" разгромили "Кальяри" в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Лука Чеппителли (13-я минута, автогол), Лукас Пакета (22) и Кшиштоф Пёнтек (62).
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Милан» разгромил «Кальяри» и довел беспроигрышную серию до шести матчей

Советский спорт16:26

«Милан» непринуждённо разгромил «Кальяри»

Евро-футбол.ру16:28

«Милан» — «Кальяри» — 3:0. Видеообзор матча 23-го тура Серии А

Sport24.ru16:56

«Милан» разгромил «Кальяри»

Спорт-Экспресс16:26

«Милан» разгромил «Кальяри»

Soccer.ru16:22

Гол Пёнтека помог «Милану» разгромить «Кальяри» в матче Серии А

Чемпионат16:20

«Милан» разгромил «Кальяри» и вышел на 4-е место в серии А

Sports.ru05:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
Кино

«Рома» стал лучшим фильмом по версии BAFTA

Обновлено в 17:18
Космос

Эксперты сообщают о загадочном световом «взрыве» в атмосфере Земли

Руководитель НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк сообщил о загадочном явлении, зафиксированном ультрафиолетовым телескопом российского спутника "Ломоносов" в земной атмосфере.
Обновлено в 19:13
Гаджеты

У Coca-Cola появится новый вкус

Обновлено в 16:46
Общество

В города России могут вернуть ларьки и палатки

На улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.
Обновлено в 15:44
Общество

Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Музыка

В Лос-Анджелесе пройдет церемония «Грэмми»

Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

В Москву из Ирака доставят 27 российских детей

Борт МЧС России вечером в воскресенье доставит в Москву 27 детей, которые с матерями находились в одной из тюрем Багдада.
Обновлено в 10:37
Общество

В WWF назвали причины нашествия белых медведей на Новой Земле

Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) назвали причины массового нашествия белых медведей в посёлках архипелага Новая Земля.
Обновлено в 15:47
Происшествия

В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита

На другом видео метеорит попал в кадр во время съемок праздника с танцами, чудесным образом оживив вечеринку.
Обновлено в 07:25
Происшествия

На «Маршах материнского гнева» прошли задержания

В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В жилом доме в Стокгольме прогремел взрыв

Обновлено в 11:16
Общество

Названы российские регионы с самым доступным бензином

Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Происшествия

Девушку из России убили, расчленили и спрятали в морозилку в Испании

Полиция предполагает, что Морено убил девушку в этой же квартире примерно полтора года назад, расчленил тело и спрятал в морозильную камеру.
Обновлено в 06:04
Кино

Джеймс Кэмерон раскрыл название нового фильма «Терминатор»

Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, являющийся автором первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Полиция заинтересовалась «живым щитом» из машин под Владимиром

Обновлено в 12:28
Гаджеты

Найден способ подключиться к Wi-Fi с помощью «умной» лампочки

Обновлено в 03:18
Происшествия

«Желтые жилеты» напали на дом экс-премьера Бельгии

Сторонники протестного движения "желтых жилетов" напали на дом экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо.
Обновлено в 14:15
Политика

В Сети появилось фото лысого Трампа без загара

Обновлено в 18:17
Здоровье

Названы шесть симптомов рака у мужчин

Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Политика

Трамп обозвал снеговиком претендентку на пост президента США

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Твиттере обрушился с критикой на сенатора от Демократической партии от штата Миннесота Эми Клобушар, сообщившую о своем намерении участвовать в выборах в 2020 году.
Обновлено в 18:29
Музыка

Россиянка может представить Украину на «Евровидении»

Обновлено в 11:34
Армия и оружие

Мадуро открыл крупнейшие военные учения в истории Венесуэлы

Обновлено в 16:54
Общество

Картины Гитлера выставят на продажу в Германии

Пять картин, которые предположительно были написаны Адольфом Гитлером, выставят на аукцион в немецком городе Нюрнберг.
Обновлено вчера в 09:44
Политика

Саакашвили заявил, что пока не собирается возвращаться в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на встрече с эмигрантами в бельгийском Льеже заявил, что пока не видит предпосылок для того, чтобы вернуться в Грузию.
Обновлено в 15:49
Общество

Российские специалисты освобождают от отмерших частей Мамврийский дуб

Обновлено в 07:28
Общество

С актером Сергеем Юрским простятся в столичном Театре имени Моссовета

Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся в возрасте 83 лет, пройдет в понедельник в московском Театре имени Моссовета.
Обновлено в 16:14
Политика

В Росрыболовстве прокомментировали статью CNN о российском минтае

Обновлено в 13:56
Армия и оружие

Завершены госиспытания зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут»

Россия завершила государственные испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) морского базирования «Полимент-Редут», сообщил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.
Обновлено в 19:23
Общество

В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке

На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке, признание в любви или выложенное из камней на побережье сердце, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:01
Общество

Тревел-блогер снял с дрона видео, которое посмотрели миллион раз

Зрелищные кадры своих путешествий с помощью дрона снял блогер из США Джонни FPV.
Обновлено в 18:48
ещё по теме
Главное