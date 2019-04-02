«Милан» дома не смог обыграть «Удинезе»ProstoProSport вчера в 14:52

Футболисты «Милана» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Удинезе». Встреча, прошедшая во вторник в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 1:1. У хозяев на 44-й минуте мяч забил Кшиштоф Пентек. У гостей на 64-й минуте отличился Кевин Ласанья.

Политика Мэром Чикаго впервые стала темнокожая лесбиянка Мэром Чикаго избрана 56-летняя адвокат, член Демократической партии Лори Лайтфут, она станет первой афроамериканкой и лесбиянкой на этом посту.

Общество В трети регионов России возросла смертность Смертность населения выросла в 32 регионах России за прошлый год — это почти треть регионов страны.

Происшествия ФСБ возбудила дело в отношении главы Евпатории Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории, подозреваемого в превышении полномочий, сообщает в среду пресс-служба управления.

Общество Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).

Экономика Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.

Политика Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.

Политика НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Происшествия В Москве возбуждено дело о хищении 10 млн рублей со счетов в банке Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту хищения у мужчины со счетов в банке денежных средств на сумму свыше 10 млн рублей.

Общество PwC назвала Москву самым креативным и инновационным городом России В индексе креативного капитала среди городов России первую строчку заняла Москва, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование PwC в РФ и фонда Calvert 22.

Политика Турция после муниципальных выборов призвала США не вмешиваться Палладино ранее заявил, что США надеются на то, что Турция признает законные результаты муниципальных выборов после того, как правящая Партия справедливости и развития (ПСР) подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции.

Авто 5 иномарок, которые ржавеют в России быстрее остальных Как рассказали порталу "АвтоВзгляд" механик одной из крупнейших в России сетевых авторемонтных станций, даже маленькие сколы неожиданно быстро делают эти автомобили рыжими.

Интернет Google и Walmart запускают сервис голосовых покупок Представители американской торговой сети Walmart вместе с IT-компанией Google предприняли запуск нового сервиса, суть которого состоит в совершении покупок посредством голоса.

Экономика Санкции помогли развитию российской экономики, заявили в Центробанке Антироссийские санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики РФ, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на биржевом форуме.

Авто Ford представил новое поколение кроссовера Kuga Компания Ford представила новое поколение компактных кроссоверов Kuga.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Общество Опубликован рейтинг лучших авиакомпаний мира Рейтинг, основанный на оценках пользователей, был составлен агрегатором TripAdvisor за текущий год.

Авто Семья депутата Валерия Гартунга хочет отсудить у ГАЗа бренд «Победа» Семья депутата Госдумы Валерия Гартунга намерена отобрать у Горьковского автозавода бренд "Победа", следует из определения суда по интеллектуальным правам, который 22 апреля начнет рассматривать иск компании "Хартунг".

Политика ФПА просит не включать экспертные подразделения в Следственный комитет Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ не поддерживает законопроект о включении экспертных подразделений в состав Следственного комитета (СК) РФ, адвокатское сообщество отмечает, что, напротив, экспертов следует вывести из подчинения ведомствам, что обеспечит их независимость и объективность.

Политика Грушко: Россия зеркально ответит на программы вооружения Европы Грушко отметил, что Россия применит симметричные меры в случае использования Европой новых программ вооружения.

Армия и оружие В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера добилась права на пенсию В Волгограде Елена Петина - вдова офицера, погибшего в Сирии при выполнении спецзадания, вынуждено была обратиться в суд с иском к ФКУ «Военный комиссариат Волгоградской области» с требованием о признании за ней и её детьми права на соцгарантии и получение пенсий по потере кормильца.

Происшествия Экс-глава Nissan может быть снова арестован Экс-глава Nissan Карлос Гон может быть арестован в Японии по новым обвинениям.