Футбол
«Милан» может пропустить сезон в Лиге ЕвропыМатч ТВ 06:39
«Милан» готов пропустить сезон в Лиге Европы за нарушение правил финансового fair play. Миланский клуб ведет переговоры с УЕФА по пропуску сезона в Лиге Европы, так как не сможет выполнить условия FFP.
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Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Спорт
ВФЛА выполнила последнее требование IAAF для восстановления в правах
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью оплатила задолженность перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и этим выполнила последнее требование дорожной карты по восстановлению в правах, сообщил 1 июня президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания
Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Анна Седокова провела День защиты детей в онкоцентре
Популярная певица Анна Седокова выложила в Сети несколько снимков, сделанных в онкоцентре имени Н.Н. Блохина.
Обновлено в 09:59
Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
Указ подписан Зеленским и датирован 1 июня. 19 мая бывший украинский президент Пётр Порошенко уволил Кулебу с поста детского омбудсмена.
Обновлено в 10:14
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
Здоровье
Озвучены три главные причины возникновения рака легких
Британские медики назвали основные причины развития рака легких. Лидирующую позицию среди них занимает курение.
Обновлено в 08:24
Авто
Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5
Обновлено вчера в 08:07
Футбол
Рамос выразил соболезнования в связи с гибелью Рейеса
Капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего хавбека сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 09:18
Футбол
«Зенит» может провести товарищеский матч с «Барселоной»
Петербургский «Зенит» и «Барселона» ведут переговоры о проведении 1 августа товарищеского матча.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану
Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Кино
Новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон
В новом фильме про Бэтмена пойдёт речь о становлении главного героя, поэтому авторам нужен был актёр младше 30 лет.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Многодетная Юлия Барановская мечтает о свадьбе
Андрей предлагал Юлии устроить пышную свадьбу на несколько сотен человек, но на тот момент Барановская не грезила о свадьбе так, как сейчас.
Обновлено в 09:37
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг пользу укусов клещей
В Роспотребнадзоре прокомментировали слова о пользе укусов клещей и заявили, что они никак не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:30
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Гаджеты
Huawei утверждает, что её компилятор Ark делает ОС Android не хуже или даже лучше iOS
Компания утверждает, что после «обработки компилятором Ark» операционная система Android может быть сопоставима или даже лучше iOS.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Суд арестовал следователей СК и адвоката по делу о взятке
По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор с адвокатом, чтобы получить взятку от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов, полученный 1 млн руб. фигуранты распределили между собой.
Обновлено в 11:08
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Кино
Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма «Рокетмен» в цензуре
Создатели фильма "Рокетмен" и музыкант Элтон Джон обвинили российских прокатчиков картины в цензуре.
Обновлено в 05:02
Политика
Путин подписал указ о переименовании аэропорта Мурманска
Президент России подписал указ о переименовании аэропорта в Мурманске.
Обновлено вчера в 06:06
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55