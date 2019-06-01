«Милан» может пропустить сезон в Лиге ЕвропыМатч ТВ 06:39

«Милан» готов пропустить сезон в Лиге Европы за нарушение правил финансового fair play. Миланский клуб ведет переговоры с УЕФА по пропуску сезона в Лиге Европы, так как не сможет выполнить условия FFP.

Спорт день за днем

«Милан» может пропустить сезон в Лиге Европы

Спорт день за днем

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