Футбол
«Милан» может пропустить сезон в Лиге ЕвропыМатч ТВ 06:39
«Милан» готов пропустить сезон в Лиге Европы за нарушение правил финансового fair play. Миланский клуб ведет переговоры с УЕФА по пропуску сезона в Лиге Европы, так как не сможет выполнить условия FFP.
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