Футбол

«Милан» может пропустить сезон в Лиге ЕвропыМатч ТВ 06:39

«Милан» готов пропустить сезон в Лиге Европы за нарушение правил финансового fair play. Миланский клуб ведет переговоры с УЕФА по пропуску сезона в Лиге Европы, так как не сможет выполнить условия FFP.
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«Милан» может пропустить сезон в Лиге Европы

Матч ТВ06:39

«Милан» готов пропустить сезон в Лиге Европы

Спорт-Экспресс05:56

«Милан» может пропустить сезон в еврокубках из-за нарушения финансового fair play

Советский спорт06:15

«Милан» ведёт переговоры о своём исключении из Лиги Европы

Евро-футбол.ру06:13

«Милан» может пропустить сезон в Лиге Европы

Sportbox.RU06:39

«Милан» готов пропустить сезон в Лиге Европы из-за нарушения FFP

РИА Новости05:40

«Милан» готов согласиться на исключение из еврокубков и пропустить сезон в Лиге Европы

Sports.ru06:30
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