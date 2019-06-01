Футбол
«Милан» может пропустить сезон в Лиге ЕвропыSportbox.RU 06:39
«Милан» готов пропустить сезон в Лиге Европы за нарушение правил финансового fair play. Миланский клуб ведет переговоры с УЕФА по пропуску сезона в Лиге Европы, так как не сможет выполнить условия FFP.
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Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
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