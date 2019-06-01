Футбол

«Милан» может пропустить сезон в Лиге ЕвропыSportbox.RU 06:39

«Милан» готов пропустить сезон в Лиге Европы за нарушение правил финансового fair play. Миланский клуб ведет переговоры с УЕФА по пропуску сезона в Лиге Европы, так как не сможет выполнить условия FFP.
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«Милан» готов пропустить сезон в Лиге Европы

Спорт-Экспресс05:56

«Милан» может пропустить сезон в Лиге Европы

Матч ТВ06:39

«Милан» может пропустить сезон в еврокубках из-за нарушения финансового fair play

Советский спорт06:15

«Милан» может пропустить сезон в Лиге Европы

Sportbox.RU06:39

«Милан» готов пропустить сезон в Лиге Европы из-за нарушения FFP

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Почему «Милан» отказывается от еврокубков? УЕФА наказывает за старые грехи

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Sports.ru06:30
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
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