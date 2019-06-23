Футбол
«Милан» может продать Кесси за 35-40 млн евроSport24.ru 05:06
Полузащитник «Милана» Франк Кесси может сменить команду. Клуб готов продать игрока этим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, 22-летний футболист не входит в планы нового тренерского штаба.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
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