Футбол

«Милан» может продать Кесси за 35-40 млн евроSport24.ru 05:06

Полузащитник «Милана» Франк Кесси может сменить команду. Клуб готов продать игрока этим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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«Милан» может продать Кесси за 35-40 млн евро

Sport24.ru05:06
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