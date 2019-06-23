«Милан» может продать Кесси за 35-40 млн евроSport24.ru 05:06

Полузащитник «Милана» Франк Кесси может сменить команду. Клуб готов продать игрока этим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Милан» может продать Кесси за 35-40 млн евро

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