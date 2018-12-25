Футбол

«Милан» может приобрести форварда ПСВ за 40 миллионов евро
Sportbox.RU
00:18

Нападающий ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано может перейти в «Милан». Отмечается, что итальянский клуб уже обратился к агенту игрока Мино Райоле, который сообщил, что ПСВ хочет за футболиста 40 миллионов евро. Контракт 23-летнего Лосано с голландским клубом рассчитан до 2023 года.
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