Футбол

«Милан» может приобрести форварда ПСВ за 40 миллионов евро
Матч ТВ
00:18

Нападающий ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано может перейти в «Милан». Отмечается, что итальянский клуб уже обратился к агенту игрока Мино Райоле, который сообщил, что ПСВ хочет за футболиста 40 миллионов евро. Контракт 23-летнего Лосано с голландским клубом рассчитан до 2023 года.
Матч ТВ00:18

Подробнее о событии

«Милан» хочет усилиться форвардом ПСВ

Евро-футбол.ру00:42

«Милан» может приобрести форварда ПСВ за 40 миллионов евро

Матч ТВ00:18

«Милан» может приобрести форварда ПСВ за 40 миллионов евро

Sportbox.RU00:18

СМИ: «Милан» интересуется Лосано, ПСВ хочет 40 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 22:16

«Милан» начал переговоры по поводу приобретения Ирвинга Лосано

Sport24.ruвчера в 23:39

«Милан» заинтересован в Лосано. ПСВ готов продать мексиканца за 40 миллионов

Бомбардир.рувчера в 23:23

«Милан» хочет подписать зимой Лосано. ПСВ не продаст вингера дешевле 40 млн евро

Sports.ruвчера в 22:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 02:19, Ашберн
Происшествия

Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском

Обновлено вчера в 23:42
Общество

«Роскачество» проверило российские игристые вина

"Роскачество" исследовало игристые вина российского производства.
Обновлено в 00:33
Политика

В Украине увидели раздражитель для Запада

Украина становится раздражителем для США и европейских стран.
Обновлено вчера в 23:51
Транспорт

Движение по первому участку трассы «Таврида» откроют под Новый год

«С 30 на 31 декабря откроется рабочее движение легкового и грузового транспорта по первой очереди строительства трассы «Таврида» — участку протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя», — заявили в ведомстве, уточнив, что движение запустят по двум полосам — по одной в каждом направлении.
Обновлено в 02:08
Транспорт

«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит

На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч.
Обновлено в 00:36
Экономика

Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб

«Останкино» подало в октябре—ноябре к главному подрядчику «Первого канала» группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, уточняет издание со ссылкой на картотеку суда.
Обновлено вчера в 21:11
Культура

Кевин Спейси записал видеообращение в образе героя «Карточного домика»

Американский актер Кевин Спейси впервые после скандала о сексуальных домогательствах записал видеообращение к публике под названием «Позвольте мне быть Фрэнком», где он предстал в образе главного героя сериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда.
Обновлено в 02:10
Авто

Мантуров: Серийный выпуск Aurus стартует в 2020 году

Серийное производство президентских автомобилей Aurus в России начнется в середине 2020 года на заводе Sollers в Алабуге (Татарстан).
Обновлено в 01:28
Политика

Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика

Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО

Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала более чем на 6%

Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.
Обновлено вчера в 13:40
Финансы

Силуанов рассказал о задержках в долларовых расчетах из-за санкций

Зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых расчетов из-за действующих санкций США, иногда сроки задержки достигают месяца, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 02:09
Политика

Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной

Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

В Хабаровском крае упал метеорит

Как стало известно, в Верхнебуреинском районе Хабаровского края упал метеорит.
Обновлено 23 декабря в 21:10
Общество

На Сицилии активизировался вулкан Этна

В основании юго-восточного кратера вулкана открылась трещина, после чего над вулканом поднялся столб пепла.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Приплывшего на Чукотку американца отправили в Москву

Судебные приставы доставили в Москву гражданина США Джона Мартина, в августе приплывшего на Чукотку на лодке и задержанного сотрудниками российской погранслужбы, сообщает пресс-служба судебных приставов по Чукотскому автономному округу.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию

16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 15:31
Спорт

Медведева резко ответила на предложение сменить гражданство

Российская фигуристка Евгения Медведева резко ответила на один из комментариев в своем инстаграме, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:10
Общество

Названа единственная безопасная семга

Безопасной оказалась только семга под маркой «Русское море».
Обновлено в 00:37
Финансы

Набиуллина объяснила причину запроса банками данных при переводе с карты на карту

Банки пытаются снизить количество мошеннических операций с попытками кражи средств, потому могут уточнить у клиента, какую операцию он проводит, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 02:05
Общество

Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»

В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено вчера в 20:22
Хоккей

В НХЛ признали 600-й гол Овечкина лучшим в 2018 году

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала 600-ю шайбу в карьере форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим голом в 2018 году.
Обновлено в 01:17
Политика

Лукашенко заявил о важности всесторонних отношений России и Белоруссии

Лукашенко подчеркнул, что Россия является ключевым партнером и братским государством для Белоруссии и отношения с Москвой строятся на системной и плановой основе.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Видео, как сын владельца «Уралкалия» зажигает после трагедии на шахте

Видеозапись, как сын владельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина 19-летний Никита зажигает на вечеринке в одном из московских ночных клубов с уральской красавицей, попало в сеть.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

Алтайский депутат устроил драку после корпоратива

Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

ФСИН выявила факты рабского труда в мордовской ИК-14

По сообщению ФСИН, в исправительном учреждении, где отбывала часть срока участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, выявлены факты незаконного привлечения осужденных к труду.
Обновлено вчера в 09:33
Армия и оружие

Корвет «Громкий» передан в состав Тихоокеанского флота

Корвет "Громкий" передан в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:53
ещё по теме
Ирвинг Лосано
Мексиканский футболист
Мексиканский футболист, вингер клуба ПСВ и сборной Мексики. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
ПСВ
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Эйндховен. Основан 31 августа 1913 года как команда сотрудников компании Philips. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Филипс», его вместимость - 35 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное