Футбол

«Милан» может приобрести 35-летнего нападающего Квальяреллу
Советский спорт
10:33

После неудачных переговоров с нападающим Лос-Анджелес Гэлакси Златаном Ибрагимовичем, Милан переключился на 35-летнего итальянского форварда. Агент Квальяреллы Беппе Боццо уже провел предварительные переговоры с Миланом.
Советский спорт10:33

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«Милан» может приобрести 35-летнего нападающего Квальяреллу

Советский спорт10:33

СМИ: «Милан» ведет переговоры с Квальяреллой после неудачи c подписанием Ибрагимовича

Sportbox.RU09:50

СМИ: «Милан» ведет переговоры с Квальяреллой после неудачи c подписанием Ибрагимовича

Матч ТВ09:50

«Милан» нацелился на Квальяреллу

Спорт-Экспресс09:47

«Милан» переключился на Квальяреллу после срыва трансфера Ибрагимовича

Чемпионат09:17

«Милан» хочет подписать 35-летнего Квальяреллу

Sport24.ru08:46

«Милан» начал переговоры с Куальяреллой после срыва трансфера Ибрагимовича

Sports.ru08:35
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