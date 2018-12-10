Футбол
После неудачных переговоров с нападающим Лос-Анджелес Гэлакси Златаном Ибрагимовичем, Милан переключился на 35-летнего итальянского форварда. Агент Квальяреллы Беппе Боццо уже провел предварительные переговоры с Миланом.
Советский спорт10:33
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 16:09, Ашберн
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