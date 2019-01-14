Руководство «Милана» определилось с кандидатурой футболиста, способного заменить нападающего Гонсало Игуаина в случае его ухода в «Челси» в зимнее трансферное окно. По информации La Gazzetta dello Sport, целью «россонери» является бомбардир «Дженоа» Кшиштоф Пентек.

«Милан» может перехватить нападающего у «Реала»

Происшествия Происшествия Пожар начался в Киево-Печерской лавре

Происшествия Происшествия Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концерте Адамович получил ножевое ранение вечером в воскресенье во время благотворительного концерта. Подозреваемый в нападении был арестован.

Политика Политика Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора".

Политика Политика Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики Чрезмерно длинные новогодние каникулы вредят экономике России.

Происшествия Происшествия Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку

Экономика Экономика Более половины россиян поддержали отставку правительства Более 50% россиян поддержали отставку правительства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром в декабре 2018 года.

Происшествия Происшествия Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни

Происшествия Происшествия При взрыве в Кабуле погибли четыре человека Четыре человека погибли, 44 пострадали в результате теракта в Кабуле, сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш.

Политика Политика СМИ узнали о предложении Порошенко уволить главу своей администрации Глава администрации украинского президента Петра Порошенко Игорь Райнин может быть уволен.

Происшествия Происшествия Поправки о системах газовой безопасности в домах внесли в Госдуму Проект поправок в Жилищный кодекс РФ, который предполагает установку автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности в жилых домах, внесли в Госдуму.

Происшествия Происшествия Полиция Мордовии проверяет видео с сожжением российского флага

Политика Политика Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией

Общество Общество Минкультуры обнаружило нарушения в деятельности МХТ им. Чехова Министерство культуры РФ провело комплексную проверку деятельности Московского Художественного театра имени Чехова и выявило некоторые нарушения.

Общество Общество Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.

Политика Политика ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ, сообщает агентство Reuters.

Происшествия Происшествия В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

Транспорт Транспорт Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку Водители автопарка для чиновников и депутатов обратились к начальнику транспортного управления Управделами президента России Анатолию Тюкову с просьбой разъяснить порядок действий на платных парковках Москвы, стоимость которых повысилась до 380 руб. в час.

Политика Политика Польша планирует построить остров в Калининградском заливе

Общество Общество В России могут появиться зеленые автомобильные номера Советник соруководителя рабочей группы НТИ "Автонет" Роман Малкин рассказал, что некоторые автомобили в России могут получить номера зеленого цвета.

Происшествия Происшествия Бабушка сестер Хачатурян через суд просит выписать внучку из квартиры Квартира находится в собственности у бабушки, она, как собственница, имеет право выселять людей, с этой целью она обратилась в суд.

Энергетика Энергетика Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Общество Общество Британский торговый реестр предупредил о ликвидации компании Telegram Британский государственный реестр юридических лиц предупредил, что компания Telegram Messenger LLP, о ликвидации которой принял решение Павел Дуров, будет вычеркнута из реестра в течение двух месяцев.

Энергетика Энергетика Бензин АИ-95 к 9 января подорожал почти до 45 рублей По данным ведомства, средняя стоимость дизельного топлива с 1 по 9 января увеличилась на 0,7%. Средняя стоимость бензина АИ-92 составляла (здесь и далее – по состоянию на 9 января) 41,67 рубля, АИ-95 – 44,96 рубля, АИ-98 – 50,79 рубля, дизельного топлива – 47,14 рубля.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях

Происшествия Происшествия МЧС опровергло сообщения об обнаружении трех погибших в Шахтах

Авто Авто Lada Vesta названа самым популярным авто на рынке России в 2018 году Согласно итогам 2018 года, LADA Vesta заполучила статус наиболее продаваемой модели непосредственно на рынке России.

Политика Политика Переговоры Путина и Абэ пройдут 22 января

Политика Политика Трамп назвал рост нефтедобычи в США плохой новостью для России Президент США Дональд Трамп заявил, что рост добычи нефти в Соединённых Штатах является «плохой новостью для России».

Происшествия Происшествия На АвтоВАЗе остановили производство из-за прорыва трубы