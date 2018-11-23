Футбол

«Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса»
Sports.ru
06:18

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин летом может вернуться в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport. Миланцы арендовали аргентинского форварда на год за 18 миллионов евро с правом выкупа за 36 млн, но из-за тяжелой финансовой ситуации клуб всерьез рассматривает вариант с отказом от выкупа игрока.
Sports.ru06:18

Подробнее о событии

Игуаин может вернуться в «Ювентус»

Советский спорт05:16

СМИ: «Милан» не хочет выкупать Игуаина у «Ювентуса»

Sportbox.RU04:55

СМИ: «Милан» не хочет выкупать Игуаина у «Ювентуса»

Матч ТВ04:55

СМИ: Игуаин может вернуться в «Ювентус»

Спорт-Экспресс03:55

Игуаин может вернуться в «Ювентус»

Чемпионат03:53

«Милан» может вернуть Игуаина в «Ювентус» по финансовым соображениям

Sport24.ru03:51

«Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса»

Sports.ru06:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Футбол

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Обновлено в 06:32
Футбол

Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

Обновлено в 06:33
Футбол

Сергей Семак: «Проблема Дзюбы не может раствориться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 15-го тура РПЛ против «Ростова».
Обновлено в 06:35
Футбол

Тевес спас выбежавшего на поле фаната от охраны

Форвард «Боки Хуниорс» Карлос Тевес спас болельщика, выбежавшего на поле, от охраны.
Обновлено в 06:00
Футбол

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мане

Обновлено в 05:46
Футбол

Футболист Хави оценил шансы Неймара вернуться в «Барселону»

Бывший капитан «Барселоны» испанец Хави не считает возможным возвращение бразильского нападающего Неймара из ПСЖ в «Барселону».
Обновлено в 05:37
Футбол

Ругани может перейти из «Ювентуса» в «Рому»

Обновлено в 06:32
Футбол

Стивен Джеррард: «Клопп поможет „Ливерпулю“ выиграть АПЛ»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.
Обновлено в 05:49
Футбол

Защитник «Атлетико» может пропустить матч с «Барселоной»

Обновлено в 04:44
Футбол

ИФАБ предложил внести ряд изменений в правила футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рекомендует внести ряд изменений в правила игры, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Зенит» реализовал все билеты на гостевую трибуну на матч со «Славией»

Пресс-служба "Зенита" информирует о том, что клуб реализовал все билеты на гостевую трибуну на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы со "Славией".
Обновлено в 05:53
Футбол

«Спартак» интересуется Меркуловым, Скопинцевым и Черновым

«Спартак» намерен усилить позиции крайних защитников в зимнее трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 03:26
Футбол

Эллардайс может стать новым главным тренером сборной Ирландии

Экс-главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может возглавить сборную Ирландии.
Обновлено в 02:54
Футбол

Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду поучаствует в акции против насилия над женщинами.
Обновлено в 05:28
Футбол

Бензема: «После ухода Роналду пришла моя очередь забивать голы»

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема считает, что после ухода Криштиану Роналду роль главного бомбардира команды ляжет на его плечи.
Обновлено в 03:07
ещё по теме
Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Милан» и национальной сборной Аргентины. Серебряный призёр чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное