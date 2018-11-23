Футбол

«Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса»
Sports.ru
06:18

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин летом может вернуться в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport. Миланцы арендовали аргентинского форварда на год за 18 миллионов евро с правом выкупа за 36 млн, но из-за тяжелой финансовой ситуации клуб всерьез рассматривает вариант с отказом от выкупа игрока.
Sports.ru06:18

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Игуаин может вернуться в «Ювентус»

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СМИ: «Милан» не хочет выкупать Игуаина у «Ювентуса»

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СМИ: «Милан» не хочет выкупать Игуаина у «Ювентуса»

Матч ТВ04:55

СМИ: Игуаин может вернуться в «Ювентус»

Спорт-Экспресс03:55

Игуаин может вернуться в «Ювентус»

Чемпионат03:53

«Милан» может вернуть Игуаина в «Ювентус» по финансовым соображениям

Sport24.ru03:51

«Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса»

Sports.ru06:18
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Гонсало Игуаин
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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Милан» и национальной сборной Аргентины. Серебряный призёр чемпионата мира 2014 года.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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