Футбол
«Милан» купил защитника «Реала» ТеоSports.ru 08:50
Левый защитник «Реала» Тео Эрнандес продолжит карьеру в Италии. 21-летний футболист перешел в «Милан» на постоянной основе, сообщает сайт Серии А. Ранее утверждалось, что «Милан» арендует Тео с обязательством выкупа за 20 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:52, Вашингтон
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