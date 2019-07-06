Футбол

«Милан» купил защитника «Реала» ТеоSports.ru 08:50

Левый защитник «Реала» Тео Эрнандес продолжит карьеру в Италии. 21-летний футболист перешел в «Милан» на постоянной основе, сообщает сайт Серии А. Ранее утверждалось, что «Милан» арендует Тео с обязательством выкупа за 20 миллионов евро.
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Защитник «Реала» Тео Эрнандес перешел в «Милан»

Sport24.ru10:17

Защитник «Реала» Эрнандес зарегистрирован игроком «Милана»

Советский спорт09:02

Серия А зарегистрировала Тео Эрнандеса игроком «Милана»

Чемпионат07:39

«Милан» купил Тео Эрнандеса у «Реала» за 20 млн евро

Soccer.ru10:54

СМИ: Тео Эрнандес перешел из «Реала» в «Милан»

Спорт-Экспресс09:41

«Милан» купил защитника «Реала» Тео

Sports.ru08:50

СМИ: «Милан» подписал защитника «Реала» Эрнандеса

Матч ТВ10:24
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Производство сайдинг-панелей запущено в промышленном районе города Алеппо после завершения боевых действий.
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