Футбол

«Милан» купил нападающего «Лилля» Леау за 35 млн евроSport24.ru 09:29

По неофициальной информации, сумма трансфера составила 30 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Леау выступал за «Лилль» с прошлого лета. В 26 матчах за клуб он забил 8 голов.
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