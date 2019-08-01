Футбол
«Милан» купил нападающего «Лилля» Леау за 35 млн евроSport24.ru 09:29
По неофициальной информации, сумма трансфера составила 30 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Леау выступал за «Лилль» с прошлого лета. В 26 матчах за клуб он забил 8 голов.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 20:00, Ашберн
Происшествия
В Лондоне местный житель нашел в доме огромную змею
Житель британского Ислингтона обнаружил в котельной своего дома огромного сетчатого питона, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 19:20
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено в 14:54
Футбол
Дортмундская «Боруссия» презентовала новую форму на предстоящий сезон
Дортмундская «Боруссия» презентовала третий по счету комплект формы на предстоящий сезон.
Обновлено в 19:24
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие
Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал
Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Погибшая на Урале семья манси возвращалась из больницы
Обновлено в 15:03
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Авто
Audi рассекретила базовую модификацию электрокроссовера Audi e-tron
На полном заряде Audi e-tron 50 quattro проедет до 300 км. Также базовую версию лишили системы кратковременного увеличения мощности.
Обновлено в 16:21
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено в 18:22
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Минобороны протестировало «военный интернет»
Министерство обороны протестировало работу "военного интернета", сообщает газета "Известия".
Обновлено в 04:13
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено вчера в 07:23
Кино
Фестиваль «Окно в Европу» состоится в Выборге 2-8 августа
Главной площадкой фестиваля станет кинотеатр "Выборг Палас", а в Центральной библиотеке Алвара Аалто уже сегодня откроется фотовыставка Валерия Плотникова, состоятся мастер-классы и встречи со зрителями.
Обновлено в 14:17
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним
Обновлено в 19:25
Финансы
ФРС США понизила базовую ставку впервые с 2008 года
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функцию банковского регулятора, впервые с декабря 2008 года понизила базовую ставку до 2-2,25%.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено в 14:21
Космос
Как далеко улетели «Вояджеры» и что с ними стало
Основная миссия «Вояджеров», изучение дальних планет Солнечной системы, давно завершена.
Обновлено вчера в 21:10
Культура
Стало известно, что не показали на открытии Олимпиады в Сочи
Кирилл Набутов рассказал в новом выпуске программы «Непознер» о непоказанных сценах церемонии открытия Олимпиады в Сочи.
Обновлено в 10:19
Политика
Трамп заявил, что рассматривает вопрос блокады Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.
Обновлено в 16:27
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Замминистра обороны заявил о способах потушить лесные пожары в Сибири
Ранее стало известно, что Минобороны по поручению президента Владимира Путина направило в Красноярский край для ликвидации пожаров 20 самолетов Ил-76 и вертолетов ВКС.
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18