Футбол
«Милан» хочет видеть главным тренером КонтеНева Спорт 11:37
Отмечается, что главным кандидатом на пост наставника является Антонио Конте, который руководил туринским «Ювентусом», «Челси» и сборной Италии. В услугах 49-летнего Конте также заинтересована «Рома», главным тренером которой на данный момент является Клаудио Раньери.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Экономика
Жители сел Татарстана смогут снимать наличные в кассах магазинов
Банк "Ак Барс" и магазины-партнеры не взимают с держателей карт комиссию за снятие наличных.
Обновлено в 10:37
Политика
В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами
Дипломат заявил, что каждый из двух американских авианосцев представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии" и демонстрирует России, что "если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, то должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".
Обновлено в 09:54
Авто
Mercedes-Benz Sprinter получил новую версию полной массой 5,5 т
Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на фургоны и шасси Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения полной массой 5,5 т. Напомним, в предыдущем поколении Sprinter уже был доступен с полной массой 5 т. Увеличение на 500 кг представляет возможность клиентам приобрести Sprinter с грузоподъемностью до почти 3400 кг, сообщает пресс-служба немецкой марки.
Обновлено в 06:35
Экономика
ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Общество
«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минировании
Посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, передаёт URA.RU.
Обновлено в 13:32
Экономика
Компании из США назначили штраф за нарушение санкций против «Роснефти»
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) назначило американской компании из Нью-Джерси Haverly Systems, производящей программное обеспечение, штраф в $75,4 тыс. за нарушение санкционного режима против «Роснефти».
Обновлено в 11:32
Культура
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Футбол
Аленичев считает, что «Енисей» сможет отобрать очки у «Локомотива»
«Считаю, что нам по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 12:00
Экономика
Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК
Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Власти Шри-Ланки уточнили число погибших в результате терактов
Ранее сообщалось, что в результате серии терактов на Шри-Ланке погибли 359 человек.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
В мечтах об отпуске: жена Хабенского опубликовала романтичное фото с актером
Пока Ольга не вышла их декретного отпуска.
Обновлено в 13:20
Транспорт
Гаджимурад Мусаев провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
24 апреля в администрации района на заседании комиссии под председательством главы Казбековского района Гаджимурада Мусаева прошло обсуждение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения.
Обновлено в 03:49
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики флагмана Xiaomi Redmi
В Сети появились подробные характеристики нового флагмана Xiaomi – бюджетного смартфона Redmi, выпуск которого готовит китайский производитель.
Обновлено в 05:42
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко планирует предложить "Газпрому" новое транзитное соглашение.
Обновлено в 11:46
Общество
Число запрещенных для женщин профессий снизят в пять раз
В настоящее время идет пересмотр постановления правительства РФ, которое утверждало перечень профессий, где запрещен труд женщин.
Обновлено в 12:10
Авто
Чистая прибыль КамАЗа по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 раза
Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета составила 27 млн руб. Годом ранее автопроизводитель отчитался о прибыли в размере более 3 млрд руб. В конце 2018 года сообщалось, что КамАЗ планирует сократить реализацию автомобилей в 2019 году на 9,5%, до 39 тыс. машин, в основном за счет снижения продаж на внутреннем рынке.
Обновлено в 03:27
Футбол
Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛ
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала состав символической сборной сезона-2018/19 английской премьер-лиги.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Лаврентьев заявил, что удары по террористам в Идлибе будут продолжены
Авиаудары по объектам террористов в сирийском Идлибе четко выверены, такие операции будут продолжены.
Обновлено в 13:32
Технологии
Образовательный единорог: стартап Coursera оценили в миллиард
Образовательный стартап Сoursera привлек новый раунд инвестиций в размере $103 млн.
Обновлено в 11:18
Общество
Медведев поручил министрам погасить долги по зарплатам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министрам проанализировать ситуацию с выплатой зарплат в подведомственных учреждениях и принять меры к немедленному погашению долгов.
Обновлено в 07:16
Технологии
Nike выпустит собственную криптовалюту
Nike запатентовала название криптовалюты Согласно патентной заявке, поданной в Патентное Бюро США, будущая криптовалюта компании получит название "Cryptokicks".
Обновлено в 11:09
Политика
Встреча Путина и Ким Чен Ына началась во Владивостоке
Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский.
Обновлено в 00:09
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Здоровье
Чудо за один день: стоматологи Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» вернули пациенту улыбку
25 апреля на площадках Группы клиник "СОГАЗ МЕДИЦИНА" состоялась телеконференция "Стоматологическая реабилитация пациентов с полной адентией в течение одного дня".
Обновлено в 12:56
Авто
В России стартовали продажи нового пикапа Isuzu D-Max
На российском рынке начали продавать обновлённый японский пикап Isuzu D-Max, который предлагается в шести модификациях.
Обновлено в 04:18
Наука
Ученые навели порядок в базе данных противовирусных соединений
Российские химики начали работать с одной из общедоступных химико-биологических баз данных и выяснили, что требуется затратить очень много времени и сил, чтобы обнаружить необходимую для поиска новых противовирусных лекарств информацию о соединениях, обладающих биологической активностью.
Обновлено в 06:03
Путешествия
Чартеры из России в Египет могут возобновиться осенью
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил в интервью изданию "Известия", что чартерные авиарейсы из России в Египет могут возобновиться осенью этого года.
Обновлено вчера в 20:27