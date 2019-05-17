Футбол
«Милан» хочет видеть Сарри главным тренером вместо ГаттузоНева Спорт вчера в 16:22
Как сообщает The Telegraph, руководство «Ромы» хотело видеть итальянца Антонио Конте на посту главного тренера, однако специалист отказался от предложения. Теперь римский клуб намерен пригласить на должность Сарри, который, скорее всего, покинет «Челси».
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СМИ: «Милан» предлагает Сарри зарплату 3 миллиона евро в год и контроль над трансферами
Sportbox.RUвчера в 15:43
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Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
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МИД Германии призвал сохранить членство России в Совете Европы, следует из заявления официального представителя ведомства Марии Адебар.
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Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
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Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
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Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
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«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
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Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Экономика
Чистый отток капитала из РФ удвоился
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый вывоз капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:20
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Иван Ургант спел песню о протестах в Екатеринбурге
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Калифорнии рухнул истребитель F-16
В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Транспорт
Новые маршруты электробусов появятся в трех столичных округах
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
На Ставрополье произошло землетрясение магнитудой 3,9
"В 04:50 (время совпадает с московским) в дежурную смену поступило сообщение о том, что в 4 км южнее станицы Ессентукская на глубине 30 км произошло сейсмособытие магнитудой 3,9 балла", - сказано в сообщении.
Обновлено в 03:32
Авто
Эксперты вычислили самые опасные машины
Эксперты iSeeCars изучили данные о летальных исходах при ДТП в автомобилях 2013-2017 г. в. (25 млн машин) и выявили 14 моделей, попадающие в аварии со смертельным исходом вдвое чаще среднестатистических ТС.
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В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Обновлено вчера в 09:24
Авто
Названы самые лучшие кроссоверы и внедорожники в России
В ходе церемонии вручения ежегодной премии «Автомобиль года» были названы лучшие модели кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 03:44
Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Глава оперативного управления МВД уходит в отставку
Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Экономика
Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%
С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
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Новым Бэтменом может стать Роберт Паттинсон
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Музыка
Лазарев рассказал о критике в свой адрес
Российский певец Сергей Лазарев, прошедший в финал "Евровидения" с песней Scream, рассказал о том, как относится к критике в свой адрес.
Обновлено в 02:47